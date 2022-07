Subsidios a luz y gas: hoy vence el plazo para inscribirse

La etapa de inscripción para mantener los subsidios en las tarifas de luz y gas cierra este martes, según la terminación del DNI de los usuarios. Así, tras más de diez días, se pondrá fin al registro que definirá quiénes mantendrán o dejarán de percibir el subsidio estatal. De todos modos, aquellos usuarios que no llegaron a cargar sus datos en los plazos estipulados por la Secretaría de Energía, van a tener una nueva oportunidad para sumarse al esquema. Hasta el momento, más de 3,6 millones de hogares accedieron al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE). La inscripción se lleva a cabo por etapas, desde la semana pasada: el martes 19 pudieron anotarse los usuarios con DNI terminados en 0, 1 y 2; un día después comenzó el registro de quienes tienen documentos terminados en 3, 4 y 5. El sábado último empezó la etapa final, que se extenderá hasta este martes inclusive, para usuarios con DNI 6, 7, 8 y 9. El formulario que debe llenarse para mantener el subsidio está disponible en www.argentina.gob.ar/subsidios, pero el trámite también puede concretarse de manera presencial, en las oficinas de la ANSeS. En el formulario se requieren diversos datos del usuario, como el número de cliente y número de medidor de cada servicio; el número de DNI con su correspondiente número de trámite; el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años y los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años. Turno presencial Para obtener un turno presencial, los usuarios tienen que acudir a la ANSeS y presentar la última boleta del servicio de gas o electricidad. Según indicó la Secretaría de Energía, el 10% de los usuarios de mayores ingresos dejará de percibir los subsidios de manera gradual, desde agosto hasta diciembre, y abonarán la tarifa plena. Ese organismo dividió a los usuarios en tres categorías, de acuerdo con su nivel de ingresos: Nivel 1: incluye a quienes tienen ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $364.758,80 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC); tres o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años; tres o más inmuebles; una o más aeronaves o embarcaciones de lujo o poseer activos societarios que “exterioricen capacidad económica plena”. Nivel 2: aquellos con ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 aunque menores a tres canastas básicas tipo 2. No hay que tener más de tres inmuebles ni poseer dos o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años. Nivel 3: usuarios con ingresos mensuales totales del hogar equivalente a una canasta básica tipo 2. Los requisitos son tener menos de dos inmuebles o no poseer ninguno y no contar con un vehículo con menos de tres años de antigüedad. La segmentación energética, según el Gobierno, es una iniciativa para “ordenar los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socio-económicos de cada hogar”.

Both comments and pings are currently closed.