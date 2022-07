Llega el encuentro de comercialización en Burzaco y la Feria de Productores Rurales en la Granja

El Municipio de Almirante Brown informó que este fin de semana en el inicio de las vacaciones de invierno, se realizará un nuevo “Encuentro de comercialización y eventos gastronómicos e infantiles”, esta vez en Burzaco, mientras este sábado vuelve la feria de productores rurales a la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia. De acuerdo con lo programado por el Instituto Municipal de Economía Social, el Encuentro de comercialización y eventos gastronómicos e infantiles, se realizará desde este viernes 15 al domingo 17 en la plaza Manuel Belgrano, sita en Amenedo y Eugenio de Burzaco. La propuesta, que engloba la feria itinerante de emprendedores brownianos, entretenimientos para los pequeños y puestos gastronómicos, suma también la presentación de artistas y músicos locales en su escenario. Funcionará los tres días en el horario de 11 a 24. Mientras tanto, este sábado 16 de julio retorna la Feria de Productores Rurales a la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia. De 10 a 16 horas, en el predio de la calle Juan B. Justo 1000, donde se podrá recorrer los puestos y encontrar productos de primera calidad y a precios muy accesibles. Organizada por la Secretaría de Producción y Empleo de la Comuna, la propuesta ofrece verduras y frutas de estación, además de productos elaborados como quesos y chacinados, además de plantas ornamentales, de estación y flores. Dicha feria, forma parte del “Circuito Ahorro Brown”, posibilitando la compra de productos de primera necesidad a bajos precios al llegar directamente del productor al consumidor. Quienes deseen visitar la feria y no cuenten con vehículo, pueden llegar a la Granja Educativa utilizando los servicios de la línea de transporte de pasajeros 501 ( ramal Los Altos) desde la estación de Longchamps.

