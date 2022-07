Cómo inscribirse para los subsidios al consumo de gas y electricidad

El formulario para la inscripción de usuarios de cara a la continuidad de la percepción de los subsidios al consumo de gas y electricidad, que comenzará a regir el 1 de agosto, ya está disponible en el sitio web www.argentina.gob.ar/subsidios y en la aplicación Mi Argentina. A partir de este viernes, se deberá completar el formulario en la fecha correspondiente, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante: • 0 – 1 – 2: entre el 15 y el 19 de julio • 3 – 4 – 5: entre el 20 y el 22 de julio • 6 – 7 – 8 – 9: entre 23 y el 26 de julio Se debe ingresar al sitio www.argentina.gob.ar o a través de la aplicación Mi Argentina, luego a la solapa “trámites”, y completar el formulario, para lo que se deberá contar con los siguientes datos: • El último ejemplar de DNI. • Número de CUIL y el de quienes viven en el hogar • Una boleta de energía eléctrica y una de gas natural. • El dato de ingresos mensuales de bolsillo de cada persona que compone el hogar. • Una dirección de correo electrónico Se solicitarán: • Datos personales • Domicilio • Información de los servicios (ambos en el mismo formulario) • Datos de las personas que convivientes Luego, se podrá descargar el PDF con la asignación provisoria, información que además se enviará al mail declarado. Es importante recordar que: • Una vez enviada la solicitud se asignará provisoriamente un segmento. El Estado Nacional analizará los datos y, en caso de inconsistencias, se podrá asignar una nueva categoría que será informada por correo electrónico. En caso de dudas o consultas, estará disponible el Centro de Atención Telefónica de Energía 0800-222-7376 de 8 a 20 horas.

Both comments and pings are currently closed.