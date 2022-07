Cascallares: “Con mas escuelas técnicas promovemos la producción y el trabajo”

En Almirante Brown se vienen abriendo más y más escuelas técnicas orientadas a la formación para la producción y el trabajo. Ejemplo de ello es la reciente inauguración de la Escuela Técnica N° 4 en un predio del Parque Industrial de Burzaco, y la puesta en funcionamiento de la Escuela Técnica N° 5 en Rafael Calzada, ambas concretadas en marzo del presente año. En ese contexto, Mariano Cascallares consideró “de vital importancia” continuar gestionando para mejorar el sistema educativo browniano en todos niveles, pero especialmente en lo que respecta a la Educación Técnica “porque con más escuelas técnicas promovemos la producción y el trabajo” tan necesarios en estos tiempos. Vale destacar que hasta el momento, desde diciembre de 2015 cuando se inició la actual gestión municipal, se crearon en Almirante Brown 28 nuevas instituciones educativas de todos los niveles “merced al trabajo articulado con las autoridades educativas bonaerenses y nacionales”, destacó Cascallares. Almirante Brown posee hoy cinco Escuelas Técnicas en funcionamiento y la Escuela Agraria de Ministro Rivadavia que es fruto también de la actual gestión municipal. La vinculación entre el sistema educativo con la producción y el empleo es un objetivo central para las autoridades municipales. Esta misma semana Mariano Cascallares encabezó una reunión de trabajo con autoridades de la Unión Industrial de Almirante Brown y del Parque Industrial de Burzaco para avanzar con la articulación entre la educación y la pujante producción local. Nuestras convicciones nos marcan que “el trabajo es la suprema dignidad del hombre y por eso tomamos el desafío de seguir mejorando la educación pública justamente enfocando en el trabajo y en la producción”, finalizó sosteniendo Mariano Cascallares.

