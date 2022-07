El municipio de Almirante Brown abrió la inscripción para los talleres artisticos 2022

El Municipio de Almirante Brown informó que hoy, martes 12 de julio, abrió la inscripción para los Talleres Artísticos que el Instituto de las Culturas llevará adelante durante el segundo cuatrimestre del 2022. “Como todos los años, diseñamos una gran cantidad de propuestas para que nuestras vecinas y vecinos puedan inscribirse y vivir en forma gratuita la experiencia de nuestros Talleres Artísticos en todo nuestro distrito” indicó Mariano Cascallares. Las y los interesados podrán inscribirse en los talleres que arrancan en la segunda mitad del año en las diferentes disciplinas culturales y que se desarrollan en las diversas sedes puestas a disposición por la Comuna y algunos también bajo la modalidad virtual. Vale recordar que el Municipio brinda una amplia y atractiva oferta de talleres para todos aquellos que quieran formarse. En esta ocasión se abrirá la inscripción para 18 nuevos cursos que se realizarán de lunes a sábados. Quienes quieran inscribirse podrán hacerlo a través del link https://forms.gle/ aMQ22YdEHgdcYULy6 completando sus datos. Al respecto, el intendente interino Juan Fabiani y Mariano Cascallares invitaron a la comunidad a sumarse y participar de los nuevos talleres artísticos que pone a disposición el Municipio y que están orientadas “a toda la familia browniana”. La oferta incluye opciones para jóvenes y adultos: Dirección Teatral, Jazz Contemporáneo, Análisis Literario: tras la huella del narrador; Cine – Realización Documental, Artes del Vidrio (nivel inicial), Danzas Andinas; Comunicación no verbal, Análisis de Cine, Taller de Escritura, Construcción y manejo de títeres; Música Indígena (Sikus), Escenografía, Vestuario y Maquillaje, y Ópera y Literatura. También, jóvenes, adultos y adolescentes podrán participar en el taller de Payada. Mientras que los más pequeños del hogar podrán hacerlo en el Taller de Magia y Globos, de Escritura, y Danzas Nativas para niños y niñas de 9 a 12 años. Además, se abrirá la inscripción en Danzas folclóricas argentinas para adolescentes. Para más información y consultas, escribir al mail alumnostalleres@ almirantebrown.gob.ar

