Scioli subrayó la prioridad de “integrar y vincular” a la Nación con las provincias

El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, planteó que “hay que hacer el esfuerzo de unir a Nación y las provincias” con el objetivo de “integrar y vincular” a los distritos “con todas áreas del Gobierno nacional”, lo que permitiría “reducir las asimetrías que existen entre las distintas regiones del país”. Scioli formuló estas declaraciones a la prensa cuando ingresaba al Hotel Howard Jonhson de Formosa, donde se celebra la 11ª asamblea del Consejo regional del Norte Grande, un encuentro que mantendrán diez mandatarios provinciales con funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el jefe de Gabinete, Juan Manzur. “En mi caso, el Ministerio de la Producción se vincula con las provincias acercando programas que apuntan a las pymes, al empleo joven, el desarrollo de la minería y a seguir desarrollando parques industriales”, detalló el flamante Ministro en declaraciones a la prensa. “Conozco muy bien a Batakis y sé de su compromiso. Todos estamos comprometidos en ayudar, respaldar y acompañar en este momento tan sensible del país, y en un contexto internacional que nos exige nuevos desafíos” Daniel Scioli A la hora de referirse a las distintas desigualdades y diferencias que existen entre las regiones en temas como el valor de la energía eléctrica, el gas, el combustible o el transporte público, el exgobernador de Buenos Aires sostuvo que este encuentro se realiza para analizar esas inequidades. “Para eso estamos acá reunidos con los gobernadores. Ponemos el Gobierno nacional a disposición para solucionar estas problemáticas”, remarcó. Con respecto a la asunción de la ministra de Economía, Silvina Batakis, quien fuera su titular de Hacienda bonaerense durante la última etapa de su gobernación (2007-2015), Scioli aseguró que conoce “muy bien” a la flamante funcionaria y conoce de “su compromiso” con la gestión pública. “Todos estamos comprometidos en ayudar, respaldar y acompañar en este momento tan sensible del país, y en un contexto internacional que nos exige nuevos desafíos”, completó. La 11ª asamblea del Norte Grande convocó a los diez gobernadores que la integran y desde pasadas las 10, se encuentran reunidos en Formosa junto a Manzur, Scioli y los ministros de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; y Turismo y Deportes, Matías Lammens.

