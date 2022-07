Nación y municipio avanzan con obras de urbanización que benefician a 250

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y Mariano Cascallares firmaron un convenio con la secretaria de Integración Socio Urbana (SISU), Fernanda Miño, para avanzar con importantes obras de urbanización en los barrios Betharram y Ciudad Oculta, de la localidad de Malvinas Argentinas. Se trata de obras de infraestructura que beneficiarán directamente a más de 250 familias de los barrios antes mencionados, gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. De la actividad participó también el diputado nacional Federico Fagioli y el jefe de gabinete de la Secretaría de Integración Socio Urbana, Juan Del Pino. Entre las mejoras, se encuentran más de 50 trabajos de pavimentación, que incluyen asfaltos con cordón, con bloques intertrabados de adoquín y consolidados con cordón cuneta, además de nuevas veredas, rampas para personas con discapacidad y luminarias con tecnología LED. También se construirá una nueva alcantarilla vehicular sobre el Arroyo del Rey en la intersección con la calle Pino, lo que permitirá una nueva conexión en ambos lados del afluente, mejorando la vinculación y la circulación. El convenio incluye también mejoras hidráulicas, la incorporación de un nuevo espacio verde y también trabajos de arbolado. “Estamos muy contentos con la firma del convenio que permitirá sumar avances en materia de infraestructura en barrios muy importantes”, sostuvo Juan Fabiani, al tiempo que Mariano Cascallares remarcó el trabajo articulado con el Gobierno Nacional y la decisión de “seguir urbanizando los barrios para generar más derechos y oportunidades en un trabajo conjunto con el ministro Juan Zabaleta y su equipo”. Fernanda Miño, finalmente, subrayó que estas obras “garantizan servicios e infraestructura mientras se crean más de 250 puestos de trabajo para sus propios vecinos y vecinas”.

