Reunión de Gobernadores del Norte Grande: fuerte respaldo para Batakis

Se trató de la edición número once de la asamblea de mandatarios provinciales del Consejo Regional del Norte Grande, que contó con la participación de los diez gobernadores del área: el formoseño Gildo Insfrán; el santiagueño Gerardo Zamora; el catamarqueño Raúl Jalil; el chaqueño Jorge Capitanich; el correntino Gustavo Valdés; el jujeño Gerardo Morales; el riojano Ricardo Quintela; el misionero Oscar Herrera Ahuad; el salteño Gustavo Sáenz, y el tucumano Osvaldo Jaldo. En ese contexto, los gobernadores “manifestaron su apoyo a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, que mantuvo un vínculo muy productivo con ellos en su última función, como secretaria de Provincias del Ministerio del Interior”, informó un comunicado. También formaron parte del encuentro el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; así como también estuvo el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe. Manzur, De Pedro y Scioli. Foto: NA. Propósitos del encuentro Las asambleas del Norte Grande apuntan a avanzar en soluciones para erradicar las asimetrías en el país y afianzar el federalismo. “La transformación de la Argentina viene desde el interior. Por eso, junto a las provincias, vamos a potenciar la producción nacional. Silvina Batakis asumió como ministra de Economía comprometida con esa mirada, para trabajar por las argentinas y los argentinos”, subrayó Manzur durante la reunión llevada a cabo en el hotel Howard Johnson. Tras su asunción, la flamante titular del Palacio de Hacienda había agradecido el respaldo unánime de los gobernadores y había remarcado que para construir un país federal es preciso darle más oportunidades a cada una de las provincias. La reunión comenzó con una videoconferencia con el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, quien expresó que se está progresando en la coordinación de la misión comercial con ese país para delinear una agenda de trabajo común potenciando el intercambio entre las dos naciones. Otras cuestiones que se desarrollaron son el Plan de Estrategia Logística del Norte Grande y el proyecto de ley de garantía de inversiones para la región, como también la continuidad de las obras del Gasoducto de la Región NEA. Además, se habló sobre la creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior del Norte Grande Argentino, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y el proyecto de ley para un Régimen Promocional de Fomento al Deporte. De igual forma, se abordó la problemática vinculada a los cupos de combustible y gas y la necesidad de garantizar la provisión de energía para consolidar el crecimiento de la economía.

