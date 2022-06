Cascallares reclamó que se estatice o se cambie la concesión de Edesur

En el marco de las constantes deficiencias e interrupciones en el servicio que vienen padeciendo las vecinas y los vecinos en todo el Conurbano Sur, el diputado provincial Mariano Cascallares reclamó “que se estatice o directamente se cambie la concesión de la empresa Edesur, por ineficiencia manifiesta” en las prestaciones. Cascallares se lamentó porque los vecinos -usuarios- son víctimas permanentes de Edesur SA. “En toda la región los problemas son recurrentes y no aparecen las soluciones. Es algo que pasa desde hace años en cada verano y cuando bajan las temperaturas: son muy eficientes para cobrar las tarifas, pero faltan inversiones y respuestas”, indicó el legislador provincial que se mostró indignado con la situación. Mariano Cascallares recordó que “ya hemos denunciado a Edesur en la Justicia, administrativamente y ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Presentamos amparos, juntamos firmas, accionamos con otros intendentes y mucho más, pero el servicio lejos de mejorar, empeora”, se lamentó y concluyó: “Por eso llegó la hora de estatizar o de cambiar la concesión”. Mientras tanto, desde la oficina de Defensa del Consumidor del Municipio de Almirante Brown se continúa asesorando y acompañando a las vecinas y los vecinos que padecen las deficiencias en el servicio de Edesur. Para ello se encuentra habilitada de lunes a viernes entre las 8 y las 14 horas la línea telefónica 5034-6200 internos 211 / 212 / 213. También se puede escribir al mail defensadelconsumidor@brown.gob.ar o realizar trámites y gestiones ingresando en la web municipal http://www.almirantebrown.gov.ar A través de Defensa del Consumidor, el Municipio de Almirante Brown, que conduce el intendente interino Juan Fabiani, viene intimando a Edesur para que “a la mayor brevedad” resuelva las interrupciones y fallas en el suministro que se vienen registrando en toda la región sur del Conurbano y también en diferentes puntos de nuestro distrito. En las últimas semanas, la Comuna browniana, a través de su oficina de Defensa del Consumidor y de la Justicia de Faltas, viene imponiendo multas millonarias a la empresa Edesur en defensa de los vecinos y las vecinas del distrito ante las reiteradas deficiencias en el servicio eléctrico.

