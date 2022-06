Segmentación de tarifas: la información que hay que completar para no perder el subsidio

El Gobierno reveló qué datos deberán brindar los usuarios de gas y luz al momento de completar el registro de segmentación, que servirá para determinar en qué casos corresponde que sigan manteniendo los subsidios de los servicios. El detalle fue dado a conocer a través de la Disposición 1/2022 de la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La Declaración Jurada de Usuarios de Servicios, será la nueva base de datos de la que se nutrirá el Gobierno para incorporar la información vinculada “con la solicitud de subsidios a los servicios públicos de gas y electricidad a través de una herramienta informática, con la finalidad de obtener información útil en el marco de los alcances de los subsidios”, según detalla el anexo de la disposición Los datos que deberán proporcionar los usuarios: – Documento de Identidad – N° de Trámite – Nombre y apellido – CUIL – Género – Fecha de nacimiento – Datos socioeconómicos – Situación laboral – Datos de contacto – Domicilio declarado por el usuario – Código postal – Relación con el domicilio (propietario o inquilino) – Datos del servicio de la luz – Datos del servicio de gas – Datos del grupo conviviente El trámite se podrá hacer tanto de manera presencial, como de forma virtual. En caso de optar por realizarlo presencialmente, estarán habilitadas las oficinas de ANSES y las de los prestadores de servicio. En tanto que para la modalidad virtual, hay una página web (https://www.argentina.gob.ar/subsidios), que ya está disponible, pero aún no está habilitada para las inscripciones. El Gobierno estableció recientemente un nuevo esquema de subsidios, que regirá en forma retroactiva a partir de junio de 2022 y propone una distribución de los subsidios basada en la capacidad económica de cada hogar, para eso se elaboraron tres grupos: – Segmento alto: este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar por más de $333.000 (el equivalente a 3,5 canastas básicas tipo 2, según el INDEC), tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave. Son usuarios de ingresos altos. – Segmento medio: este grupo declara ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 pero menores a 3 canastas básicas tipo 2 según el INDEC, no poseer más de 3 inmuebles y no tener 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años. Son usuarios de ingresos medios. – Segmento social: este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar equivalente a 1 canasta básica tipo 2 según el INDEC, tener menos de 2 inmuebles o no poseer ninguno y no tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Son usuarios de ingresos bajos.

Both comments and pings are currently closed.