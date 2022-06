Electrocardiogramas gratuitos en los centros integrales de Lomas

Para controlar la salud del corazón y detectar problemas cardíacos, el Municipio realiza electrocardiogramas gratuitos en los Centros Integrales de Salud de distintos barrios. Hay 19 salas que tienen este servicio a disposición de la comunidad. Para sacar un turno hay que ingresar a la web oficial y elegir el día, horario y lugar en el que deberán presentar una orden médica que autorice la realización del estudio. A la semana siguiente recibirán el informe hecho por un cardiólogo. En niños y jóvenes puede ayudar en la detección de enfermedades hereditarias o congénitas. También es importante tenerlo antes de comenzar alguna actividad física, es por que el Municipio garantizó el acceso para que miles de chicos y chicas practiquen deporte de forma segura en los clubes de barrio. A su vez, se recomienda un electrocardiograma ante signos y síntomas como dolor en el pecho, mareos, palpitaciones, pulso acelerado o dificultad respiratoria. ESPIROMETRÍAS GRATUITAS En el Centro Integral de Salud San Martín, de San José, hacen espirometrías gratuitas para evaluar cómo funcionan los pulmones. Los turnos para atenderse en la sala ubicada ubicada en la calle Anchoris 3338 se sacan por la web. Luego de las obras de remodelación y ampliación realizadas junto a la Provincia, el Municipio avanza con la transformación de las unidades sanitarias para fortalecer los servicios y las diferentes especialidades.

