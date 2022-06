El Centro Paraguayo Manuel Ortiz cumplió 30 años y lo celebró con vecinos y autoridades

El Centro Paraguayo Manuel Ortiz cumplió 30 años , y realizó un importante festejo donde participaron la intendenta municipal Marina Lesci, la concejala Vilma González, el delegado de Villa Lamadrid Rogelio Cáceres, el delegado local y concejal Walter Moreno, la subsecretaría de Colectividades Cynthia Sosa entre otros funcionarios que responden al jefe de gabinete de la provincia Martin Insaurralde. El Centro Paraguayo Manuel Ortiz se encuentra en la calle Campoamor y es un espacio donde vecinos y socios pueden realizar actividades deportivas, culturales y sociales. En este marco la concejala del Frente de Todos Vilma González comentó “Vivimos una hermosa jornada junto a Mario Insfran (presidente del Centro Paraguayo) que estuvo en la lista y ademas también un poco de nostalgia por que acá pasó mucho tiempo nuestro gran compañero Raul Gutierrez ,venir hoy y poder compartir un poco de tiempo con la gente, con la comisión , junto Marina Lesci intendente que esta en Budge y que vea el progreso de la gente.” En ese sentido el presidente del Centro nos dijo “No pensábamos llegar a esto, muchas gracias a nuestra intendenta, gracias a gobierno y pueblo argentino que no tengo que olvidarme, nuestros hijos son argentinos, conocemos como era cuando vinimos y como es ahora Ingeniero Budge” recordó Insfran. Por su parte la intendente Marina Lesci comentó: “Estamos muy felices de acompañar a todos fundamentalmente reconocer el trabajo de Mario que lo hemos conocido por instituciones por la cancha, por colectividades y esta siempre presente con sus vecinos y vecinas.” El concejal Walter Moreno señaló “Mas que felices, primero por la invitación y por otro lado celebrar 30 años no solo del compromiso que tiene este centro con la comunidad paraguaya sino el compromiso que tiene con todo el barrio” Sandra Ferreyra concejala también agregó : “Para nosotros significa que la patria sigue creciendo. por que todos somos hermanos y ver esta gente que tanto trabaja por sus vecinos no importa si son compatriotas como dicen ellos, por que la institución tiene el %40 de socios que no son paraguayas es decir que ellos le brindan a la comunidad y la comunidad a ellos”

