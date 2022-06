Más de 100 mil personas visitaron la Fería de Internacional del Libro de Almirante Brown

Con una jornada de domingo que registró un lleno total y una extensa agenda de actividades y atracciones para toda la familia, finalizó la Feria Internacional del Libro que convocó a más de 100 mil vecinas y vecinos en la Plaza Brown desde el jueves pasado. Títeres, obras de teatro, la presentación de cortos, la charla de Pedro Saborido, Edgardo Esteban y Miguel Rep sobre Malvinas, la música en vivo de Los Rockan, el espectáculo de Las Hermanas Misterio, el concierto en vivo de Pablo Agri y la Orquesta de Cámara del Municipio de Alte Brown, y la presentación de Mauro Szeta y Paulo Kablan redondearon una jornada histórica. El broche de oro lo puso la grabación en vivo del programa “La Venganza Será Terrible”, encabezado por Alejandro Dolina, acompañado por Patricio Barton, Jorge Dorio y el Trio Sin Nombre ante un auditorio Rodolfo Walsh totalmente colmado de público. Tanto el intendente interino Juan Fabiani, como Mariano Cascallares recorrieron la Feria dialogando con las vecinas y los vecinos durante las cuatro jornadas que duró el evento. También se comprobó una fuerte presencia de todo el equipo del Municipio de Almirante Brown con stands, entre otros, del Centro de Operaciones Municipal (COM) que sumó un simulador de las cámaras de monitoreo del distrito, de Obras Públicas, y de los programas (solidario) Causa Común y Brown Verde, la Biblioteca Municipal y muchos otros organismos locales incluyendo a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB). También brillaron los stands de editoriales, libreras y libreros locales. Mariano Cascallares se mostró contento y entusiasmado con la respuesta de este año hacia la Feria Internacional del Libro. “La nutrida agenda y todas las actividades que armamos atrajeron a miles de vecinos. Había propuestas para todas las edades y para todos los gustos”, indicó para agregar que “ya comenzamos a trabajar muy fuerte en la Feria del Libro 2023 que seguirá sumando atracciones”: Por su parte, Juan Fabiani destacó la organización y la colaboración de todo el Municipio, como también la presencia de numerosas instituciones brownianas destacándose nuestros ex combatientes en el 40 aniversario de la gesta de Malvinas.

