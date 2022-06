Provincia autorizó otro aumento en colegios privados

El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó este domingo un aumento promedio del 9% en las cuotas que cobran los colegios privados. La suba se aplicará a partir de agosto. En un comunicado, el gobierno provincial indicó que el aumento en las cuotas “se fundamenta en la necesidad de hacer frente a parte de los incrementos de salarios de los docentes y se aplica en todos los establecimientos educativos no estatales que reciben una subvención del gobierno. En la última reapertura de las paritarias, el gobierno de Axel Kicillof acordó subir un 10 por ciento más en las remuneraciones de los docentes para alcanzar una mejora anual por encima del 60 por ciento. Telam Cuánto podrá cobrar un colegio privado En el territorio bonaerense concurren aproximadamente 1,2 millones de alumnos a 4.280 establecimientos privados, y que en julio ya deberán afrontar dos subas autorizadas por el gobierno, que marcan un 16,7 por ciento superior a lo abonado en este sexto mes del año. En la práctica, un colegio que dicta jardín y primaria podrá cobrar desde 3.230 pesos (100% de subvención) hasta 14.600 pesos (40% de aporte estatal para sueldos) y una secundaria tendrá un valor desde 3.560 pesos hasta 18.900.

Both comments and pings are currently closed.