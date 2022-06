El municipio de Almirante Brown plantó arboles en la UNAB en homenaje a los ex combatiente de Malvinas

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezó un emotivo homenaje por el Día del Veterano de Guerra Browniano en los jardines del predio de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) en el que se plantaron árboles conmemorativos por los héroes caídos en suelo patrio y los veteranos fallecidos en posguerra. La jornada se llevó adelante en el interior de la Quinta Rocca, en Burzaco, a metros de donde se levantan las nuevas aulas de la casa de altos estudios, donde Fabiani junto con los excombatientes iniciaron el acto descubriendo dos placas del Memorial en Homenaje a nuestros héroes. Posteriormente, junto con el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, se entregó al presidente del Centro de Excombatientes “Puerto Argentino”, Guillermo Rezk, un cuadro conmemorativo de la Ordenanza N° 12.600 que declara el Día del Veterno de Guerra Browniano cuyo destino será el Museo “Malvinas, Soberanía y Memoria”. Luego las autoridades junto a familias de los héroes brownianos realizaron la plantación de árboles, de los cuales cinco son ceibos que crecerán y florecerán para mantener viva la memoria de nuestros héroes caídos en Malvinas y también un tala que dará frutos para recordar a los ex combatientes fallecidos en posguerra. Al lado de los árboles fueron colocados también carteles con los nombres de los héroes caídos durante la guerra: Omar Andrés Chaile, Aldo Ramón Moreno, Ignacio María Indino, Macedonio Rodríguez y Mario Gustavo Rodríguez. “Estamos muy contentos por esta jornada tan importante. La universidad es un lugar que todos anhelamos y que nuestros héroes puedan tener presencia en el campus donde estarán los estudiantes es un orgullo. Con el equipo que encabeza Mariano (Cascallares) tenemos el compromiso de seguir ‘malvinizando’ Almirante Brown para devolverles a nuestros ex combatientes un poquito de todo lo que nos entregaron en su lucha por la soberanía”, sostuvo Fabiani. Por su parte, Guillermo Rezk agradeció “enormemente al Municipio y a la Universidad Nacional Guillermo Brown por este homenaje tan lindo”. “En este lugar van a circular miles y miles de estudiantes y cuando pasen por acá y vean los árboles y las placas seguramente tendrán curiosidad por conocer más de nuestra historia. Es realmente emocionante”, añadió. De la actividad participaron también la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; el secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Ignacio Jawtuschenko; el coordinador de Excombatientes, José Manuel Palacios, y la delegada Municipal de Burzaco, Andrea Capasso, entre otras autoridades locales.

