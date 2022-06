Cascallares recorrió obras de integracion urbana en barrops Longchamps

Mariano Cascallares realizó una recorrida por distintas obras de integración urbana en los barrios El Ombú, Amancay y Los Altos de la localidad de Longchamps, donde se registran avances en las tareas de pavimentación, trabajos hidráulicos y en la construcción de nuevas plazas. Estos trabajos se llevan adelante gracias al trabajo articulado entre el Municipio de Almirante Brown y la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el objetivo de potenciar los distintos barrios y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. “Son todas obras muy importantes de urbanización en barrios que están en constante crecimiento. Gracias al Gobierno Nacional seguimos sumando mejoras para los vecinos y vecinas de Almirante Brown, junto a Juan Fabiani y todo el equipo de trabajo”, apuntó Mariano Cascallares. Entre las obras de pavimentación que cruzan los distintos barrios se encuentran las calles Montevideo, Mitre, Entre Ríos y Quintana, entre muchas otras, como así también nuevos espacios públicos como la “Plaza Amancay” y la plaza “Elizabeth Ayala”. Cabe destacar que otra de las zonas donde se realizan trabajos importantes es sobre la calle Yapeyú, donde además de nuevos asfaltos se concretaron mejoras hidráulicas a través del entubamiento en todo el canal, beneficiando a miles de vecinos, con quienes Mariano Cascallares dialogó escuchando sus propuestas e inquietudes para seguir mejorando cada barrio.

