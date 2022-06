El segundo pago del nuevo IFE se activará este miércoles

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó este martes las últimas solicitudes de cobro al bono de $18.000, dado a que la entrega de la segunda cuota de $9.000 comienza a partir de este miércoles. Según informaron desde la agencia de Gobierno que lidera Fernanda Raverta, el mensaje de consulta que reciben los beneficiarios parte de: “Tu inscripción fue aprobada. Vas a cobrar el Refuerzo de Ingresos a partir del 15 de junio según terminación del DNI”. El nuevo IFE para monotributistas de las categorías A y B, trabajadores informales no registrados y compatible con Potenciar Trabajo, Becas Progresar, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE), se liquidará desde hoy 15 de junio y tendrá lugar hasta el próximo jueves 30, con una pausa intermedia por el impacto del fin de semana largo. En tanto, el organismo previsional informó los resultados de la últimas instancias de revisión y reclamo ante el primer rechazo de inscripción al beneficio económico. Si bien el trámite se mantuvo habilitado hasta el 31 de mayo, te sugerimos ingresar al sitio web para actualizarte. Cómo saber si cobro el bono de $18.000 desde Mi Anses Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción “Refuerzo de Ingresos. Consultá el estado de tu inscripción”. Calendario de pagos de junio 2022 para el Refuerzo de Ingresos DNI terminados en 0: miércoles 15 de junio

DNI terminados en 1: jueves 16 de junio

DNI terminados en 2: martes 21 de junio

DNI terminados en 3: miércoles 22 de junio

DNI terminados en 4: jueves 23 de junio

DNI terminados en 5: viernes 24 de junio

DNI terminados en 6: lunes 27 de junio

DNI terminados en 7: martes 28 de junio

DNI terminados en 8: miércoles 29 de junio

DNI terminados en 9: jueves 30 de junio

