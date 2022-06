El municipio amplia la red de alarmas comunitarias con 364 dispositivos funcionando

El Municipio de Almirante Brown potencia y amplía la red de “Alarmas Comunitarias” en todos los rincones de Almirante Brown y ya son 364 los dispositivos colocados en las doce localidades para seguir brindando herramientas de prevención del delito. Estas importantes herramientas son gratuitas y están ubicadas en puntos estratégicos de cada barrio con el objetivo de conformar una red que cubra y abarque todo el distrito a los efectos de que la comunidad interactúe directamente con el Centro de Operaciones Municipal (COM) de manera preventiva o ante alguna emergencia. Las “Alarmas Comunitarias” funcionan a través de una aplicación para los celulares que está disponible en la tienda de aplicaciones de Android e iOS. Las mismas cuentan con cámaras, funciones sonoras y lumínicas con un reflector LED para usar de manera disuasiva. Entre sus funciones, esta tecnología permite a las y los vecinos activar la alarma más cercana a su ubicación utilizando la geolocalización del celular y usar el reflector de forma disuasiva o bien enviar una alerta al COM para solicitar presencia Policial, Defensa Civil, una ambulancia o Bomberos. De esta manera, la persona que utilice el servicio será ubicada automáticamente y visualizada en tiempo real por las cámaras ubicadas en el dispositivo o sus alrededores. Dichas alarmas tienen un alcance de dos cuadras a la redonda y están ubicadas de manera tal que trazan una red que busca cubrir cada rincón del distrito. “Las Alarmas Comunitarias son una herramienta muy importante de prevención que cada vez es más utilizada por nuestros vecinos y vecinas, junto con los tótems y Paradas Seguras dotadas de botón de pánico y cámaras”, sostuvo el intendente interino Juan Fabiani. En esa línea se expresó también Mariano Cascallares subrayó que “desde el Municipio seguimos colaborando con la Provincia en su lucha contra la inseguridad sumando más y más herramientas para cuidar a nuestra gente en los barrios y localidades”. Cabe destacar que al momento de la instalación de cada alarma comunitaria por parte del Municipio de Almirante Brown, el equipo de la Secretaría de Seguridad conjuntamente con las delegaciones y personal policial de la zona “realiza reuniones con las y los vecinos para brindarles asesoramiento e información respecto del funcionamiento de los nuevos equipos”, añadió Mariano Cascallares. La cantidad de alarmas en cada localidad depende de la extensión geográfica y también del grado de urbanización. Actualmente Burzaco cuenta con 50, Claypole con 26, José Mármol con 26, Rafael Calzada posee 35, San José tiene 23, San Francisco Solano ya posee 18, Adrogué cuenta con 32 dispositivos, San Francisco de Asís tiene 20, Glew cuenta con 47, Longchamps con 46, Malvinas Argentinas con 31 y Ministro Rivadavia con 10 alarmas comunitarias. CÓMO DESCARGAR LA APP La aplicación “Alarmas Comunitarias Brown” está disponible de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones de Android e iOS. Una vez instalada, se deberán completar algunos datos filiatorios y posteriormente se recibirá una llamada del COM para completar el proceso de registro.

Both comments and pings are currently closed.