Monte Grande: Buscan a Jonathan Marcico hace mas de un mes

Jonathan Marcico tiene 24 años, está desaparecido desde el 3 de mayo, su familia no sabe nada de él y es buscado intensamente. La última vez que lo vieron fue en Monte Grande. El joven fue visto por el mes pasado en la calle Magdalena entre General Alvear y Teniente Feliz Origone de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Jonathan vestía remera blanca, pantalón negro, camperón y zapatillas blancas. Quienes puedan aportar cualquier tipo de información pueden contactarse al 911, a los números de sus familiares 11517996660/ 1165763869 o al centro de atención al vecino: 0800-999-6800.

Both comments and pings are currently closed.