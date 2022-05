Inscriben a los cursos para el trabajo de la Universidad Guillermo Brown

Pocas horas después de que el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), Pablo Domenechini y el diputado bonaerense Mariano Cascallares inauguraran la nueva Escuela de Educación Profesional, la Casa de Altos Estudios abrió la inscripción a los cursos para el trabajo. Dichos cursos son gratuitos y con cupos limitados. Las y los interesados tendrán tiempo de inscribirse hasta el próximo martes 7 de junio. Para mayor información, la UNaB pidió escribir al mail escuelaep@unab.edu.ar y recomendó inscribirse desde el link completando el formulario https://www.unab.edu.ar/eep/ Los cursos para los cuales ya está abierta la inscripción son los siguientes: Dibujo Mecánico con Autocad; Impresión 3D; Automatización Industrial Inicial; Excel; Protocolo y Ceremonial; RCP; además de Manejo Inicial de Heridas. La Escuela de Educación Profesional está dedicada a la capacitación para el trabajo y funciona en el Centro de Formación Profesional e Innovación Productiva (CEFIP) de Burzaco, dentro del Parque Industrial. Cabe destacar que las inscripciones estarán disponibles hasta el 7 de junio con modalidad bimodal y además del CEFIP serán utilizadas el resto de las cinco sedes de la UNAB: la ubicada en Casa de la Cultura, en el CAPS 32 (Araoz de Lamadrid N°5911), en la sede Esteban Echeverría (Santamarina N°322) y la recientemente inaugurada en Somellera N°648. Para más información la UNAB puso a disposición el mail escuelaep@unab.edu.ar “Estamos muy contentos de seguir sumando espacios y herramientas para nuestra querida Universidad Nacional Guillermo Brown que ya cuenta con más de 4 mil estudiantes y 13 carreras de grado. La articulación es permanente al igual que la decisión de potenciarla es una realidad”, sostuvo Mariano Cascallares. Domenichini, por su parte, apuntó que “hoy es un día muy importante porque damos inicio formal a esta escuela de formación profesional para seguir articulando el conocimiento con la comunidad”. “Todo es posible gracias al trabajo articulado con el Municipio de Almirante Brown”, remarcó. De la inauguración de la Escuela de Educación Profesional participaron también el director de la Escuela de Educación Profesional de la UNAB, Julio SánchezMartínez; el vicerrector de la UNAB, Facundo Nejamkis; el secretario de Extensión Universitaria, Ignacio Jawtuschenko; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown, Federico Sassone; el subsecretario de Empleo, Santiago Paolinelli, y la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, además de secretarios de la casa de altos estudios, docentes, no docentes y estudiantes.

Both comments and pings are currently closed.