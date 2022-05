Alivio fiscal: el oficialismo busca la actualización en escalas y topes de facturación

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y otros legisladores oficialistas presentarán esta semana un proyecto para generar alivio fiscal a los trabajadores autónomos y adelantar la actualización de las escalas del Monotributo, informaron este domingo fuentes legislativas.

El presidente de la Cámara Baja destacó estos días ante la prensa que la elevación del piso del monto salarial para la deducción de Ganancias -algo más de $280 mil mensuales- busca “defender el poder de compra de los salarios”. Y adelantó que se está trabajando “en una propuesta que alivie la situación de autónomos y monotributistas”. Por ello, esta semana, posiblemente en los primeros días, se dará a conocer una propuesta que aborde los regímenes de autónomos y del monotributo para que los ingresos de los contribuyentes de esos sistemas “no pierdan contra la inflación”, dijo Massa. La iniciativa tendrá la forma de un proyecto que se presentará en el Congreso para ser debatido por los legisladores. El propio Massa trabaja en el proyecto acompañado por sus colegas Leandro Santoro y Mónica Litza y contempla adelantar a julio parte de la actualización anual del monotributo, que suele hacerse desde el 1° de enero de cada año por la fórmula de movilidad jubilatoria, dijeron las fuentes parlamentarias. En el primer semestre de este año, las jubilaciones y demás prestaciones que paga la ANSES acumulan una suba de 29,1% (por los aumentos de marzo y junio), resaltaron. Foto: Archivo Alejandro Santa Cruz. Los portavoces señalaron que “la iniciativa elaborada por Massa y su equipo técnico apunta a que ese porcentaje se utilice para actualizar las escalas de facturación de las distintas categorías del Monotributo desde el 1° de julio de 2022”. Además, no incluiría aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que “sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los 4,5 millones de monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado, si su facturación creció en términos nominales por efecto de la inflación”. La propuesta apunta a que “esté en marcha en julio cuando los monotributistas deben hacer la segunda recategorización obligatoria del año”, destacaron. Sergio Massa destacó que se busca “defender el poder de compra de los salarios”. Sobre los autónomos alcanzados por el Impuesto a las Ganancias -unos 140 mil-, la solución que se evalúa está centrada en incrementar las deducciones para que el mínimo no imponible quede “más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia”, se adelantó. Se busca equiparar las deducciones de los autónomos con las de los empleados en relación de dependencia, pero -aclararon las fuentes- “sin perder de vista que la mayoría de estos trabajadores independientes, fundamentalmente profesionales, pueden efectuar otras deducciones que la ley no le permite a los empleados en relación de dependencia”. Asimismo, se analiza como siguiente paso disponer “un mecanismo de ajuste que sea por la evolución salarial o la fórmula de movilidad que hasta ahora determina los montos que estos contribuyentes deben pagar mensualmente como aporte jubilatorio”.

Both comments and pings are currently closed.