Quemaron 6 mil kilos de droga en el Parque Industrial de Burzaco

En un operativo llevado a cabo en el Parque Industrial de Burzaco, la Justicia Federal, el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Municipalidad de Almirante Brown participaron de la incineración de 6 mil kilogramos de marihuana. La droga era proveniente de decomisos de droga concretados por el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora a cargo del doctor Federico Villena a partir de operativos que llevó adelante la Superintendencia de Narcotráfico de la cartera de Seguridad provincial. El procedimiento de incineración de los estupefacientes fue encabezado por Mariano Cascallares, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, el comisario mayor y superintendente de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, Rodrigo Rodríguez, y la secretaria de Prevención y Seguridad browniana, Paula Eichel junto al titular de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante browniano, Martín Borsetti. Como se explicó más arriba, los miles de kilos de marihuana eran el saldo de decomisos de la Justicia Federal a partir de operativos realizados en articulación con la la Superintendencia de Narcotráfico de la cartera de Seguridad provincial que conduce el ministro Sergio Berni.

