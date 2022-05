Roberto Feletti renunció a la Secretaría de Comercio

A través de Twitter, el ahora exfuncionario compartió lacarta en la que fundamenta su decisión de alejarse del cargo. “He presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Comercio Interior. Agradezco al Presidente @alferdez

por la confianza, y a los ministros Matías Kulfas y Martín Guzmán por su trato siempre profesional y respetuoso.

Les dejo la carta en la que fundamento la decisión tomada”, escribió.

