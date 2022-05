Docentes universitarios harán paro en busca de una mejora salarial

Docentes universitarios y preuniversitarios nucleados en la CONADU Histórica realizarán un paro de 48 horas dividido entre los próximos lunes 23 y jueves 26 de mayo en el marco de reclamo salariales. La entidad exige que ningún salario esté por debajo de la inflación, rechazan el impuesto a las ganancias sobre los haberes y el pago del bono de conectividad. Asimismo, el martes 24 adherirán a la Jornada Nacional de Lucha de la CTA Autónoma. Luego de la medida del 13 de mayo pasado, la CONADU Histórica anunció que se viene un nuevo paro nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria El Plenario de secretarías generales de la CONADU Histórica sesionó en una carpa frente al Ministerio de Educación de la Nación el martes pasado y resolvió convocar a un paro nacional por diversos reclamos salariales para el lunes 23 y el jueves 26. Por otro lado, se decidió sumarse a la Jornada Nacional de Lucha de la CTA Autónoma convocada para el martes 24, por lo que se realizarán “actividades de visibilización por las reivindicaciones propias”. Según se explicó, se decidió profundizar el plan de lucha en un contexto de “dilación de la reapertura de negociación salarial, con los funcionarios ministeriales en el extranjero, luego de que la Secretaría de Políticas Universitarias convocó a una reunión paritaria recién para el 24 de mayo, un mes después del pedido de re-apertura de la negociación solicitado por la federación mediante nota formal”. Además, el gremio alertó que “las condiciones del salario muestran un desfasaje entre los aumentos de los haberes respecto a la inflación, que pasó del 3% al 10%, con el anuncio del IPC de abril del 6%”. “Esta situación se agudizará el mes siguiente, dado que el salario seguirá fijo con el 13% otorgado en marzo con una inflación proyectada del orden del 5%. Por estos motivos, el Plenario de Secretarías Generales ratificó el pliego de reivindicaciones”, concluyen.

Both comments and pings are currently closed.