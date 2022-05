Cascallares y Fabiani acompañaron a las familias en situación de vulnerabilidad

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron la entrega de ayudas económicas a familias brownianas en situación de vulnerabilidad, en un acto realizado este lunes 23 de mayo en la Unidad de Fortalecimiento Familiar (UFF) de Burzaco. La emotiva jornada se desarrolló en el establecimiento ubicado en el cruce de Cerretti y España, donde Cascallares y Fabiani hicieron entrega de los subsidios a 14 familias brownianas de las localidades de Longchamps, Glew, Claypole, Rafael Calzada, Burzaco y Adrogué. Las ayudas económicas están destinadas a solventar diversos gastos, como por ejemplo materiales de la construcción como así también problemas vinculados a la salud. “Como Estado municipal tenemos la obligación de estar ante las distintas necesidades. Por eso esperamos que esta ayuda les sirva y como contraprestación les pedimos que difundan la existencia de estas herramientas tan importantes para nuestros vecinos”, sostuvo Juan Fabiani durante la actividad. Por su parte, Mariano Cascallares, destacó el “enorme trabajo de todo el equipo municipal que tiene un fuerte compromiso con la comunidad” y remarcó: “pueden contar con nosotros siempre para escucharlos y dar respuesta” como en este caso. De la jornada participaron también la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el subsecretario de Desarrollo y Derechos Humanos, Adrián Arano; la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana; la coordinadora de Abordaje Integral a Familias, Cintia Quintana, y la directora general de Fortalecimiento Familiar, Gabriela Piarristeguy, entre otras autoridades.

