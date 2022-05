Encontraron al adolescente desaparecido de Llavallol

Después de cuatro días, encontraron a E., el adolescente de 14 años que se había escapado de su hogar en Llavallol el viernes pasado. Se encuentra en buen estado de salud. Según confirmó su familia a La Unión, lo encontraron este lunes por la noche por las calles de Capital Federal. “Lo llevaron a un parador para nenes en situación de calle pero no me dieron más detalles”, apuntó su papá, Daniel Marin. Desde la Secretaría del Menor de Lomas de Zamora se contactaron anoche con la familia para darles la tan esperada noticia. “Me dijeron que está bien, pero no está aun con nosotros”, apuntó. “Estábamos sin dormir muy angustiados”, confesó el hombre a la vez que celebró: “Gracias a dios lo encontraron y bien”. El joven había decidido marcharse de su hogar después de una discusión familiar la tarde del viernes 13 de mayo, en torno a las 17.30. El último lugar donde se lo había visto fue en la estación de servicio de YPF situada en la esquina de Antártida Argentina y Doyhenard, a una cuadra del Hospital Municipal de Llavallol.

Both comments and pings are currently closed.