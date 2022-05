Censo 2022: cómo funciona el transporte público y qué servicios están disponibles hoy

El Censo 2022 arranca hoy en todos los hogares del país, luego de 12 años del último relevamiento poblacional en la Argentina. Durante este feriado nacional, se inicia el operativo que apunta a recolectar los datos de los habitantes del país. INDEC, Marco Lavagna, el 40 por ciento de las viviendas optaron por realizar el Censo Digital, es decir que alrededor de 18 millones de personas completaron el formulario por Internet. El Censo Digital podía efectuarse hasta este miércoles a las 8:00, ya que era el horario en el que se iniciaban las recorridas de los censistas que portarán el formulario tradicional. Según indicó el titular del, el 40 por ciento de las viviendas optaron por realizar el Censo Digital, es decir que alrededor de 18 millones de personas completaron el formulario por Internet. El Censo Digital podía efectuarse hasta este miércoles a las 8:00, ya que era el horario en el que se iniciaban las recorridas de los censistas que portarán el formulario tradicional. Pero para los que quieran viajar, el uso de colectivos estará limitado a un cronograma especial de los domingos y por ende, habrá algunas demoras para su uso. Por otra parte, el Ministerio de Transporte dictaminó que el uso será gratuito para los censistas. De acuerdo a la resolución 283/2022 del ministerio, “el personal censista que llevará adelante la tarea encomendada,deberá exhibir al momento de hacer uso del servicio su credencial oficial provista por el Indec”. Qué servicios estarán disponibles hoy Hospitales: funcionarán las guardias y el SAME. También las Unidades Febriles de Urgencia con horarios de fin de semana

Cementerios: las inhumaciones en los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán en el horario de 7.30 a 14 a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 e iniciándose la última inhumación a las 13.30.

las inhumaciones en los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán en el horario de 7.30 a 14 a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 e iniciándose la última inhumación a las 13.30. Registro Civil: permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 8 a 12.30.

permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 8 a 12.30. Recolección de residuos: el servicio funcionará de manera habitual.

el servicio funcionará de manera habitual. Estacionamiento: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas.

estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas. El estacionamiento medido no tendrá vigencia.

Ecobici: el servicio funcionará con las tarifas de un día feriado.

el servicio funcionará con las tarifas de un día feriado. Peajes : funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 sentido Centro.

: funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 sentido Centro. Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas. Si ya respondí el Censo digital, ¿tengo que participar también del presencial? Por primera vez, el censo nacional tiene dos versiones: la digital, que es la novedad de esta edición, y la física, la tradicional. Al elegir la segunda, la persona ya no tendrá que responder las preguntas al censista y solamente le deberá entregar un comprobante que emite el sistema cuando se concluye con la versión online.

