Paso bajo nivel de San Martin: avanzan con las obras hidráulicas y revestimiento de paredes

El Municipio de Almirante Brown informó que luego de haber concretado el despeje del túnel, continúa avanzando a todo ritmo la obra del Paso Bajo Nivel de la avenida San Martín, en proximidades del límite entre las localidades de Burzaco y Adrogué. En ese sentido, se indicó que “en este momento los equipos de trabajo avanzan con la construcción y la instalación de pilotes debajo del piso junto con la losa de supresión para materializar de esa manera la aislación hidráulica del complejo vial, una etapa vital de la obra”. El Municipio browniano añadió que la apertura del Paso Bajo Nivel se proyecta para el mes de agosto para la circulación vehicular, en tanto que hacia octubre se concretaría la inauguración definitiva de la megaobra. “Lo que continúa en la lista de trabajos pendientes es el revestimiento de las paredes laterales y la materialización de la obra hidráulica tanto hacia la avenida Tomás Espora como en sentido de Hipólito Yrigoyen garantizando así el normal escurrimiento del agua no sólo en el Paso Bajo Nivel sino también en toda la zona”, se indicó desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani. Mariano Cascallares indicó que “esta obra permitirá la circulación diaria en forma fluida de más de 25 mil vehículos generando una gran mejora en la accesibilidad y en la conectividad de una amplia zona de nuestro distrito”. En paralelo, avanza a todo ritmo la construcción del histórico Viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos en Burzaco y los Pasos Bajo Nivel de Dihel en Longchamps y de Presidente Perón en Rafael Calzada. Se trata de obras históricas para Almirante Brown que son posibles merced al trabajo articulado entre el Municipio, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, su par de Transporte y la empresa Ferrocarriles Argentinos.

