El municipio construirá dos nuevos circuitos de calistenia en Longchamps y Malvinas Argentinas

El Municipio de Almirante Brown anunció que llevará adelante la construcción de dos nuevos circuitos de Calistenia en las localidades de Longchamps y Malvinas Argentinas, luego de la reciente inauguración del Parque de Calistenia en el Polideportivo de Ministro Rivadavia. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que estos dos nuevos espacios para la comunidad se sumarán al parque recientemente inaugurado y también al circuito que se puso en marcha a fines de 2021 en la Manzana 1 del barrio Don Orione. “Seguimos sumando infraestructura para la realización de distintos deportes en Almirante Brown, en este caso de Calistenia que es un ejercicio que cada vez cuenta con más vecinos y vecinas que lo practican. Próximamente tendremos dos nuevos espacios en Longchamps y Malvinas Argentinas”, sostuvo el diputado bonaerense Mariano Cascallares. De esta manera avanza a todo ritmo la incorporación de esta rutina de ejercicios en el distrito que es realmente popular en la comunidad y ofrece la posibilidad de adquirir resistencia y mayor acondicionamiento físico, además de mejorar la flexibilidad, la agilidad y la coordinación. Cabe destacar que en el Polideportivo de Ministro Rivadavia, además del Parque, se inauguró la Escuela de Calistenia, la cual está a cargo de profesores que brindan clases para las chicas y los chicos de nuestro distrito. Para asesoramiento e informes, está disponible el teléfono 6081 5211 y el mail deportes@brown.gob.ar. Los dos circuitos de Calistenia de Almirante Brown cuentan con barras, colchonetas y todo el equipamiento necesario para la práctica de este sistema de entrenamiento con ejercicios físicos que se realizan con el propio peso corporal.

