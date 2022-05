Este sábado y domingo llega la “Expo Feria 2022” a la granja educativa municipal

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este sábado 14 y domingo 15 de mayo la “Expo Feria 2022” en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, con entrada libre y gratuita. Las jornadas se realizarán en la granja ubicada en Juan B. Justo 1000, de 10 a 17 horas, y la propuesta incluye la presencia de la Feria de Productores Rurales, la Feria de Mujeres Emprendedoras y la Feria de Artesanxs, entre muchas otras actividades y propuestas. En este sentido, habrá shows teatrales, musicales, espectáculos de danza y ballets folclóricos, actividades para los más chicos, patio de comidas (incluyendo un espacio gastronómico para almuerzo y merienda) y visitas guiadas por la Granja. Entre los shows disponibles para el esparcimiento de toda la familia, el sábado a partir de las 15 horas se presentarán la compañía Teatral Cabeza de Alfajor y los grupos Siembra Trío y Sinergia Folklore, mientras que el domingo, en la misma hora, harán lo propio la cantora Marisa Barrios y el grupo Retumbe Legüero. La “Expo Feria 2022” es organizada por el Municipio a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación profesional. Mariano Cascallares destacó que “en los distintos espacios los visitantes encontrarán productos elaborados regionalmente, tales como, quesos y chacinados, además de plantas ornamentales, de estación y flores de corte; artículos de diferentes rubros realizados por mujeres trabajadoras autogestivas y una muestra de Artesanos con trabajos en talabartería, platería, cerámica y telar”.

