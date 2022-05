Sebastián Villa tiene prohibido salir del país y acercarse a la mujer que lo denunció

La situación judicial de Sebastián Villa se complica con el paso de las horas. El futbolista de Boca que fue denunciado por el presunto abuso sexual e intento de homicidio en una casa de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning, no podrá salir del país ni acercarse a la mujer que lo acusó, según lo determinó la fiscal de la causa, Vanesa González. En tanto, la denunciante fue convocada para el próximo lunes por la fiscal para ratificar la acusación contra Villa tras el escrito presentado ayer en el que relató que el hecho denunciado ocurrió el 26 de junio del 2021 y que como consecuencia del ataque debió ser asistida en el Hospital Penna de Buenos Aires. La Justicia determinó que el jugador xeneize debe permanecer en el país y le impuso una prohibición de acercamiento hacia la denunciante y su grupo familiar. El abogado Roberto Castillo, que representa a la joven, aseguró que la víctima —de quien se preserva su identidad— está “totalmente quebrada“, que tiene “mucho temor” tras denunciar “a una figura pública” y que la fiscalía que interviene en el caso tendrá que analizar si es necesario detener al jugador de Boca “por sus antecedentes y para resguardar que pueda ser sometido a proceso”. “Es una persona que está totalmente quebrada, una chica que nos costó sacarle información que nos servía para poder realizar la denuncia, y que aparte está estremecida por el temor que tiene por denunciar a una figura pública“, dijo el letrado.

