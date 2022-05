El Gobierno adelantó a junio los aumentos del Salario Mínimo, que será de $45.540

El Gobierno nacional dispuso este martes adelantar la vigencia del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que pasará a ser a partir del 1 de junio de 45.540 pesos, informaron fuentes oficiales. Con las nuevas fechas para los tramos de actualización del salario mínimo, los montos serán, a partir del 1 de junio, de 45.540 pesos para trabajadores mensualizados y 227.70 el valor de la hora para trabajadores jornalizados. A partir del 1 de agosto, en tanto, el salario mínimo será de 47.850 para trabajadores mensualizados y 239.30 el valor de la hora para trabajadores jornalizados. Así, los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo quedarán en 12.650 pesos y 21.083, respectivamente, a partir del 1° de junio; y 13.292 pesos y 22.153, respectivamente, a partir del 1° de agosto. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, firmó la resolución que adelanta los incrementos pautados, consignó el Gobierno en un comunicado. Como parte de la actualización del salario mínimo, también habrá mejoras para los beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo, Acompañar y Seguro de Desempleo, añadió el Gobierno nacional. El jueves último, un grupo de diputados del Frente de Todos (FdT) encabezados por Máximo Kirchner había presentado un proyecto de resolución en la misma línea. Esa iniciativa proponía adelantar a julio la totalidad de los aumentos del SMVM pautados para 2022. El proyecto solicitaba al Poder Ejecutivo que el incremento del 45% fijado en marzo por el Consejo del Salario se cobrara en agosto y no en enero de 2023. “La evolución del SMVM es fundamental y actúa como referencia para diferentes instancias de negociación laboral; establece los porcentajes de aumento que actualizan el Seguro de Desempleo, fijan el valor hora para los trabajadores jornalizados; y son tenidos en cuenta para las actualizaciones del programa Potenciar Trabajo y las Becas Progresar“, habían explicados los legisladores de la rama sindical y de los movimientos sociales durante la presentación de la iniciativa. Por tratarse de un proyecto de resolución, esa iniciativa sólo instaba al Poder Ejecutivo a actuar en ese sentido y no habilitaba a que el tema de fondo pudiera ser tratado en el debate legislativo. Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) celebró la medida y la inscribió en el “diálogo constante y fluido” con las autoridades del Ministerio de Trabajo. La medida “se efectiviza en función del constante monitoreo de precios y salarios que llevan adelante la CGT y el Ministerio del Trabajo con el objetivo de mantener actualizados los valores de referencia del salario, que también impactan sobre los montos de las distintas prestaciones sociales como el Potenciar Trabajo, el Programa Acompañar y el Seguro de Desempleo, entre otras”, destacó la central obrera en un comunicado. “En línea con la convocatoria efectuada en su momento por el Ministerio de Trabajo para que las distintas actividades reabran o adelanten sus paritarias, se adelantan los incrementos del SMVM que estaban pactados para agosto y diciembre respectivamente a los fines de salvaguardar su poder adquisitivo”, remarcó la organización sindical, que conducen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano. De esa manera, la CGT manifestó “una vez más que son las paritarias la herramienta para mantener el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras”.

