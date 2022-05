Las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 15% a partir de junio

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales atadas a la fórmula de movilidad previsional aumentarán un 15% a partir de junio, lo que llevará el haber mínimo a $ 37.524,96 y la Asignación Universal por Hijo (AUH) a $ 7.332, informó este martes la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). De esta forma, en el primer semestre del año todas las prestaciones acumularán un incremento del 29,12% que alcanzará a más de 7,2 millones de jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados y más de 9 millones de niñas, niños y adolescentes. “A partir de la fórmula de movilidad que cada tres meses actualiza los haberes, las jubiladas y jubilados van a tener un aumento del 15 por ciento, siendo este el mayor aumento desde que la fórmula de movilidad está vigente“, dijo la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, en un comunicado. “Con este aumento el incremento interanual en junio será del 63 por ciento“, agregó la funcionaria. El aumento también impactará en los titulares de la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares por Prenatal, Nacimiento, Adopción, Matrimonio y Cónyuge. El incremento del 15% es ampliamente superior (5,2 puntos porcentuales) al que se hubiese otorgado en caso de aplicar la fórmula anterior (9,8 por ciento). En los 18 meses posteriores a su aplicación, la nueva fórmula de movilidad otorgó incrementos por 17,7 puntos porcentuales por encima de los que hubiese dado la fórmula anterior (97,1 por ciento vs. 79,4 por ciento). Con este aumento, el haber mínimo a partir de junio ascenderá a $37.524,96 pesos, cuando en diciembre de 2019 era de 14.068 pesos (167 por ciento de incremento total). Por su parte, la AUH y la Asignación por Embarazo para Protección Social aumentarán a 7332 pesos (a diciembre de 2019 su valor era de 2746 pesos).

