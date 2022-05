Mas de 36 mil familias brownianas ya completaron el censo digital

El Municipio de Almirante Brown indicó que más de 36.000 familias ya completaron el Censo 2022 de forma digital a través del sitio oficial www.censo.gob.ar, al tiempo que se recordó que hay tiempo de realizarlo hasta el 18 de mayo, día donde se llevará adelante la recopilación estadística de manera tradicional (presencial). En este sentido, la Comuna puso a disposición de los vecinos y vecinas doce Puntos Digitales en las delegaciones municipales para que las personas que no dispongan de dispositivos electrónicos, conectividad o bien deseen recibir asesoramiento personalizado puedan acercarse hasta el 17 de mayo. Este servicio está disponible de lunes a viernes de 8 a 14 horas y el único requisito es llevar DNI y ser mayor de 14 años. También se brinda atención personalizada en las estaciones ferroviarias de Glew, Longchamps y Burzaco; en la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, ubicada en Erézcano al 1200, y en la Municipalidad de Almirante Brown, en Rosales N°1312. Además, se realizaron operativos itinerantes en distintos barrios, en la Escuela Secundaria N°41 de Burzaco junto a alumnos y alumnas y también el pasado fin de semana en la Plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján en el marco de las distintas actividades dispuestas por la “Semana de la Identidad Cultural de José Mármol”. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que la posibilidad de realizar el cuestionario de manera digital permite agilizar muchísimo el proceso ya que el día del censo los vecinos y vecinas sólo le presentarán al censista que asista al domicilio el comprobante de que el formulario ya fue completado a través del sitio oficial. En caso de no realizarlo con anticipación, el 18 de mayo de 8 a 18 horas el censista se presentará en los distintos domicilios para completar de manera tradicional el cuestionario de 61 preguntas. Cabe recordar que todas las personas que habitan en territorio nacional deben ser censadas. Finalmente, el diputado provincial Mariano Cascallares remarcó que “poder realizar el censo de manera digital agiliza muchísimo todo el procedimiento ya que el día del censo sólo se deberá presentar el comprobante”. “Todavía quedan varios días para hacerlo de forma virtual así que invitamos a toda la comunidad de Almirante Brown a que lo complete”, agregó. Instructivo para el Censo Digital En primera instancia, se debe ingresar al sitio oficial: www.censo.gob.ar y seleccionar el botón “Censo Digital” ubicado en el margen superior derecho de la pantalla. En este sentido, para completar el cuestionario se requiere ingresar el número de DNI sólo con el propósito de validar que la persona respondente tenga 14 años o más y añadir el domicilio. Posteriormente se deberán seguir las instrucciones para generar el Código Único de Vivienda y completar el cuestionario compuesto por 61 preguntas. Se deben incluir a todas las personas que integran el hogar. Al finalizar se deberá guardar el Comprobante del Censo Digital, compuesto por un código alfanumérico de seis dígitos, que deberá ser entregado al censista que pase por el domicilio el 18 de mayo. Cabe aclarar que al seleccionar “Almirante Brown” como partido, posteriormente se debe poner nuevamente “Almirante Brown” donde se completa la localidad ya que esa segmentación se efectuará luego con las direcciones ingresadas. Además, aquellas personas que vivan en un departamento o lote con más de una casa, deberán aclararlo seleccionando la opción “ingreso manual”, ubicada arriba a la derecha. Para mayor información, los vecinos y vecinas pueden comunicarse de forma telefónica al 0800-222-7696 con el área de Atención a la Ciudadanía de Almirante Brown o bien acercarse a cualquiera de las doce delegaciones del Municipio.

Both comments and pings are currently closed.