El Presidente llegó a Madrid: hoy se reúne con Pedro Sánchez y el rey Felipe

El presidente Alberto Fernández llegó en la mañana de este martes a Madrid, donde hoy se entrevistará con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y, luego, con el rey Felipe VI, en el marco de la gira por Europa que realiza esta semana y que lo llevará también a Alemania. En un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas, el mandatario y su comitiva aterrizaron a las 9.53 hora local (4.53 en Argentina) al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez-Barajas. Lo acompañan el canciller Santiago Cafiero; los secretarios de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la portavoz Gabriela Cerruti. Foto: Presidencia. Fernández fue recibido en el aeropuerto por el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, junto a quien se trasladará a la residencia de la representación diplomática en la capital española, donde se alojará durante la jornada de hoy. La agenda El presidente también tiene previsto encabezar encuentros con empresarios en búsqueda de mayores inversiones. A las 13 (8 de la Argentina) Fernández tiene previsto un encuentro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, y, a las 17 (12 de la Argentina), con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Se trata de las dos primeras actividades que realizará el Presidente en tierra española, en el marco de una breve gira por Europa que lo llevará mañana a Berlín, Alemania, donde se reunirá con el canciller de ese país, Olaf Scholz. Fernández se volverá a encontrar con su par de España, Pedro Sánchez. En una gira eminentemente política, Fernández busca escuchar de primera mano de los líderes europeos el impacto que la guerra en Ucrania está dejando en esos países en materia económica y comercial, y de qué manera la Argentina puede colaborar proveyendo alimentos y energía. “Vamos a conversar sobre la nueva situación geopolítica, de las consecuencias que está teniendo la guerra y también para volver a posicionar a la Argentina como un lugar de paz de donde pueden surgir tal vez soluciones”, dijo Cerruti antes de emprender el vuelo. Sin precisión oficial aún, la gira incluiría una última etapa entre viernes y sábado en París para que finalmente se concrete el encuentro prometido entre el presidente argentino y su par francés, Emmanuel Macron, recientemente reelecto.

