Piden citar a indagatoria a Frigerio por “negociaciones incompatibles con la función pública”

El fiscal federal Guillermo Marijuan requirió este lunes la citación a indagatoria del diputado nacional y exministro del Interior del Gobierno de Cambiemos Rogelio Frigerio, en una causa en la que se investiga si como funcionario público benefició a una empresa constructora en la que había invertido su dinero personal. El fiscal presentó el pedido de indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini en el marco de un expediente que se inició a partir de una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) que conduce Félix Crous, informaron fuentes judiciales. La OA había presentado la denuncia en diciembre pasado por los supuestos delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública, aceptación de dádiva y cohecho”. El juez Ercolini libró entonces orden de presentación para buscar documentación en las firmas “Koolhaas SA”, “Arcos 2646 SA” y “Mirabilia Inversiones SA”, ubicadas en la misma sede del barrio porteño de Palermo, y encomendó la tarea a la “Unidad Investigativa Contra la Corrupción” de la Policía Federal. El magistrado había solicitado así la entrega “directa e inmediatamente” a la fiscalía federal 9, a cargo de Marijuan, de la “totalidad de los instrumentos y/o documentos que den cuenta de las inversiones realizadas” por Frigerio en “esas sociedades y/o desarrollos inmobiliarios”. Según la denuncia, Frigerio habría comprado “de pozo” departamentos a construirse a esas firmas, que fueron beneficiadas con la venta de un terreno fiscal por parte de la AABE, la Agencia de Bienes del Estado, cuando era ministro del Interior.

