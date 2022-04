El municipio Brown profundiza su compromiso con la prevención de delitos

El Municipio de Almirante Brown viene llevando adelante distintas charlas y capacitaciones en clubes de barrio, centros de jubilados y escuelas del distrito sobre las herramientas que impulsa la Comuna local para colaborar con la prevención del delito. Durante las reuniones se brinda información y se evacuan dudas vinculadas a distintas áreas de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, entre las que se encuentran áreas como la Casa de Justicia, Asistencia a la Víctima, Defensa al Consumidor y el Centro de Operaciones Municipal (COM) que es modelo en la provincia. Una de las últimas jornadas se llevó adelante en el Centro de Jubilados “Abuelos del Sur” de Longchamps, ubicado en Langenheim N° 555 (Fotos), gracias al trabajo articulado con la Dirección de Adultos Mayores y el PAMI. Y también en la Escuela Secundaria N°4 del barrio Don Orione. Allí integrantes de las distintas áreas mencionadas mantuvieron un diálogo con los vecinos y vecinas, les explicaron las medidas que se llevan adelante desde el Municipio de Almirante Brown y evacuaron dudas de los adultos mayores. Uno de los ejes de las charlas tiene que ver con el funcionamiento de las 349 Alarmas Vecinales ya instaladas en todas las localidades, las cuales están ubicadas en puntos estratégicos en cada barrio con el objetivo de conformar una red que cubra todo el distrito para que los vecinos y vecinas interactúen directamente con el COM de manera preventiva o ante alguna emergencia. Estos dispositivos, que funcionan a través de una aplicación para los celulares, disponible en la tienda de aplicaciones de Android e iOS, están dotados con cámaras de seguridad y cuentan con una alarma sonora y un reflector LED. Entre sus funcionalidades, esta tecnología gratuita para la comunidad permite a las y los vecinos activar tanto la alarma o el reflector de forma disuasiva o bien enviar una alerta al COM para solicitar presencia policial, una ambulancia o bomberos, siendo ubicados automáticamente por un sistema de geolocalización y visualizados en tiempo real por las cámaras de seguridad. “Además de las herramientas que incorporamos para prevenir el delito también realizamos estas charlas en los barrios para difundirlas, ya que es trascendental que la comunidad las utilice e incorpore”, sostuvo el intendente interino Juan Fabiani, mientras que el diputado bonaerense Mariano Cascallares remarcó “el enorme avance que hubo en la Comuna en materia de herramientas para mejorar la seguridad llevando tranquilidad a los vecinos y vecinas”.

