Cascallares y Fabiani inauguraron la Escuela Municipal y el Parque de Calistenia de Almirante Brown

El diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron el lanzamiento de la Escuela de Calistenia y la inauguración del Parque de Calistenia en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. Más de un centenar de vecinas y vecinos participaron de la actividad orientada a promover este sistema de entrenamientos con ejercicios. “Con todo el equipo del Municipio de Almirante Brown seguimos sumando infraestructura para la educación y la inclusión a través del deporte”, indicó Mariano Cascallares, para agregar que “así como en los espacios públicos estamos colocando equipamiento infantil y para hacer ejercicio, aquí en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia ahora ponemos en marcha la Escuela y el Parque de Calistenia”, completó el legislador bonaerense. La Escuela de Calistenia estará a cargo de profesores que brindarán clases para las chicas y los chicos de nuestro distrito que se sumen a realizar esa actividad física. Para asesoramiento e informes, está disponible el teléfono 6081 5211. También se puede enviar un mail a deportes@brown.gob.ar. Ambos son contactos del Instituto Municipal del Deporte de Almirante Brown. El nuevo Parque de Calistenia de Almirante Brown cuenta con barras, colchonetas y todo el equipamiento necesario para la práctica de este sistema de entrenamiento con ejercicios físicos que se realizan con el propio peso corporal: en su concepto más puro, la Calistenia se practica sin cargas adicionales. Se trata de uno de los deportes más divertidos, técnicos y completos que existen y su nombre se debe al origen griego. La Calistenia además de trabajar la fuerza física busca mejorar la flexibilidad, la agilidad y la coordinación. Se trata de una disciplina deportiva que permite unir cuerpo y mente de una forma muy especial. Acompañaron a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; y el director general de Deporte, Juan José Crupi.

Both comments and pings are currently closed.