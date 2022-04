Alberto Fernandez, Zabaleta y Cascallares entregaron maquinarias y herramientas a emprendedores

El presidente Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el intendente interino Juan Fabiani y el diputado provincial, Mariano Cascallares encabezaron esta tarde en Burzaco un acto de entrega de herramientas y maquinarias a emprendedoras y emprendedores. La entrega del equipamiento, materializada en el Centro de Desarrollo Productivo “Incuba Brown” de nuestro distrito, se concretó en el marco del programa Banco de Materiales y Herramientas para el apoyo de las trabajadoras y los trabajadores de la Economía Social. Desarrollo Social de Nación y el Municipio de Almirante Brown vienen articulando numerosas acciones en favor de los emprendedores en el marco de esta política pública. Durante el acto el Gobierno Nacional anunció un aumento del 50 por ciento en la Tarjeta Alimentar que alcanza a 4,1 millones de personas. En la ocasión el presidente hizo hincapié en que el Gobierno Nacional “está empecinado en que la Argentina se ponga de pie, que todos tengan un trabajo formal y disfruten de los derechos que tienen los trabajadores formales -como aguinaldo, vacaciones, licencia por enfermedad, obra social- enormes diferencias que un trabajador de la economía le cuesta acceder. En este sentido, sostuvo que el objetivo es generar más empleo y no desatender a la economía popular Mariano Cascallares indicó que “recibimos a nuestro presidente Alberto Fernández para seguir dándole impulso a nuestros emprendedores brownianos y de toda la Argentina. En Almirante Brown tenemos un fuerte compromiso con el trabajo y con la producción que se traduce en políticas públicas concretas”. El presidente recorrió el Centro de Desarrollo Productivo, que tiene un espacio para la venta de productos de distintos rubros de la economía popular de emprendedores locales y también un lugar de venta de alimentos saludables producidos en el distrito, el Mercado Multiplicar. En el acto, que contó con la presencia de 120 bancos de todo el país conectados a través de zoom, las autoridades entregaron maquinarias para emprendedores y emprendedoras de los rubros textil, producción, gastronomía y construcción del distrito de Almirante Brown. Vale recordar que son más de 600 los trabajadores de la economía social de Almirante Brown que ya fueron ayudados a través de la iniciativa nacional. Se firmó además un convenio para un nuevo banco de herramientas –con una inversión del gobierno nacional de 90 millones de pesos- que impactará en 39 proyectos beneficiando a 500 emprendedores brownianos. Dijeron presente en el acto en Burzaco la diputada nacional María Rosa Martínez; el secretario de Articulación de Política Social de la Nación, Marcelo Aguilera; la directora nacional de Articulación Social y Productiva, Romina Pereyra, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la titular del Consejo Escolar, María Marta Silva; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; y la responsable del Instituto Municipal de la Economía Social, Ivanna Rezano, entre otros.

Both comments and pings are currently closed.