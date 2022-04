Desde mañana será optativo el uso de barbijos en escuelas y lugares de trabajo de la provincia de Buenos Aires

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que a partir de mañana jueves 7 de abril será optativo el uso de tapabocas en espacios laborales, recreativos y educativos. De todos modos, aclaró que en el transporte público “seguirá siendo obligatorio”. Hasta el momento, sólo cinco distritos habían quitado la necesidad de usar el barbijo en primaria y secundaria: Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro. “Desde el jueves 7 será optativo su uso en espacios laborales, recreativos y educativos. En el transporte público seguirá siendo obligatorio”, publicó Kreplak en su cuenta de Twitter, aunque aclaró que seguirán “recomendando la utilización del tapabocas”. En su argumento para tomar la medida, el funcionario resaltó que la Provincia lleva “10 semanas de descenso sostenido de casos de Covid, el brote adelantado de influenza controlado, la campaña de vacunación contra la gripe iniciada y más del 95% de la población inmunizada contra el coronavirus. Con la llegada de los primeros fríos, la circulación de nuevas variantes, las clases presenciales y sin ningún aforo ni restricción, los casos no aumentan y estamos en una buena situación epidemiológica”. “Sostener los cuidados siempre fue la prioridad, pero aún más en niños y niñas. Por eso en las escuelas de la Provincia se distribuyeron 33 mil medidores de dióxido de carbono para tener una adecuada ventilación y se aplicaron más de 295000 vacunas COVID en 3000 escuelas”, sostuvo y agregó: “Seguiremos monitoreando la situación epidemiológica, entregando barbijos en las escuelas, completando los esquemas de vacunación y realizando una vigilancia activa para que estas medidas las podamos sostener y nos acerquemos cada vez más a una plena normalidad”. En las últimas semanas, en los municipios gobernados por el PRO avanzaba el pedido para que el tapaboca fuera de uso optativo en el transporte público, dependencias municipales y quedara a libre decisión en los comercios. De hecho, el que había dado el puntapié fue el intendente de La Plata, Julio Garro, al adelantarse a la autorización del gobierno de Axel Kicillof. A principio de marzo, Garro había anunciado que dejaría de ser obligatorio el uso del barbijo para el transporte público, los comercios y las oficinas municipales de la capital bonaerense y que las mascarilla serán optativas para “la circulación, prestación de servicios y toda actividad pública o privada que se desarrolle en el Partido de La Plata”. Rápidamente desde el gobierno de Axel Kicillof salieron a criticar esta medida, recordando además que “en el territorio bonaerense la competencia primaria en salud es Provincial, a través de la cartera sanitaria”. Además, en la Legislatura bonaerense, la senadora de Juntos Aldana Ahumada -que responde al intendente de Lanús, Néstor Grindetti- presentó un proyecto de declaración en donde le pide al Ejecutivo “que realice las acciones necesarias tendientes a eliminar la obligatoriedad del uso de barbijos -también denominados tapabocas- en todos los niveles y modalidades de todas las escuelas dependientes de la Dirección General de Educación y Cultura, donde aún rige esta obligatoriedad”. La senadora fundamentaba que “resulta necesario revisar la medida en cuestión debido a que existe numerosa evidencia de que ésta puede resultar perjudicial -en varios aspectos- para los educandos” y usa como referencia “las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades”, que “desde mayo de 2020 varios países de Europa -entre los que se encuentran Holanda, Suecia, Francia, Reino Unido, Irlanda o Dinamarca- no obligan a niños de nivel primario a usar barbijos”.

