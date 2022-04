Declararon de interés educativo al museo “Malvinas, Soberania y Memoria”

El diputado bonaerense Mariano Cascallares encabezó un emotivo acto en el cual el Consejo Escolar de Almirante Brown declaró de interés educativo al Museo “Malvinas, Soberanía y Memoria”, en el marco de los homenajes y las actividades por el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas. La emotiva jornada, que contó con la presencia de los ex combatientes brownianos, se realizó en el establecimiento ubicado en Pasaje Matta N° 235 con el objetivo de destacar al museo pedagógico situado en Obispo J. E. Colombres M° 1710 de Adrogué, por su valor “cultural, educativo e histórico” para toda la comunidad. Se trata de la disposición N° 049/03/2022, cuya copia simbólica fue entregada en manos de la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva al presidente del Centro de Excombatientes “Puerto Argentino”, Guillermo Rezk. “Estamos muy contentos con este reconocimiento porque el museo hace un gran aporte pedagógico que supera las posiciones personales y pone al debate de Malvinas a nivel geopolítico e internacional, lo que nos permite entender la situación por completo”, sostuvo Mariano Cascallares. En esta línea, explicó que “desde que comenzamos con la gestión hace seis años junto con Juan (Fabiani) y todo el equipo pusimos como una de las prioridades la ‘malvinización’, del distrito es decir poner en valor y reconocer a nuestros ex combatientes por su valor y heroísmo”. El Museo “Malvinas, Soberanía y Memoria” tiene como característica innovadora que su recorrido está organizado con una línea de tiempo que comienza en 1493, cuando Cristobal Colón llegó a las Islas (siendo el primer registro historiográfico del lugar) y posteriormente cuenta detalles geopolíticos e históricos sobre la soberanía de las Islas, de la Guerra de Malvinas, en 1982, y en paralelo sobre los eventos ocurridos en Almirante Brown en pleno conflicto bélico. Además, durante la recorrida, los visitantes podrán encontrar una réplica de las cruces que se encuentran en el Cementerio de Darwin de los cinco héroes brownianos fallecidos durante la Guerra, archivos fotográficos, una reserva técnica con patrimonio tangible de los ex combatientes, espacios de investigación, ciclos de charlas y conferencias y también un objeto donado por cada veterano, los cuales son disparadores de recuerdos y anécdotas personales. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Barbara Miñán; el coordinador de los ex combatientes José Manuel Palacios; y las y los concejales Cecilia Cecchini y Leonardo Herrera, además de integrantes del cuerpo de consejeros escolares, trabajadores del establecimiento y ex combatientes.

