Descentralización: El municipio de Brown construye nuevos edificios para cuatro delegaciones

En el marco de las acciones y las políticas públicas que promueve el Municipio de Almirante Brown para descentralizar y eficientizar servicios, avanzan los trabajos para la construcción de cuatro nuevas delegaciones en las localidades de José Mármol, Ministro Rivadavia, Glew y Rafael Calzada. Se trata de modernos edificios, ubicados en zonas estratégicas de cada una de las localidades, que brindarán asistencias sociales y administrativas para la comunidad, tales como, el pago de tasas, servicio de Bapro y tarjeta SUBE, Boleto Estudiantil, Becas Progresar, turnos para licencias de conducir y atención de reclamos por arbolado urbano y luminarias; además gestión para el pase provincial de discapacidad para el uso del autotransporte de pasajeros. El intendente interino Juan Fabiani indicó que “actualmente en cada uno de los espacios destinados a la construcción de las delegaciones se avanza con el movimiento de suelo y armado de platea de fundación, e incluso levantando paredes”, al tiempo que Mariano Cascallares completó: “es muy importante continuar profundizando la descentralización sumando infraestructura y servicios a nuestras localidades”. Cada establecimiento contará con similares características: SUM, recepción, sector cajas y de atención al Público, sala de reunión, varias oficinas, pañol, cocina y sanitarios. Además de veredas exteriores, rampas de acceso y césped en el perímetro exterior. Son plantas de tipología libre y flexible, con una superficie de alrededor de 240 m2, donde funcionarán las áreas administrativas y profesionales. Las obras son posibles merced al trabajo articulado entre el Municipio y del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Delegación Municipal Glew La nueva delegación estará emplazada en un predio cercano a la estación de ferrocarril de la localidad de Glew, sobre calle Jorge Newbery. Dentro de un predio recreativo, con juegos, cinta aeróbica, arbolado. La superficie a construir es de 240 m2 cubiertos. Platea de fundación elevada 0,50 mts del nivel de cordón. Estructura de hormigón armado. El edificio contará con SUM, Recepción, sector Cajas, áreas de Espera y de Atención al Público, sala de Reunión, tres oficinas, Pañol, Cocina y Sanitarios. Veredas exteriores, rampas de acceso, césped en el perímetro exterior, iluminación LED y mobiliario urbano. Delegación de José Mármol Se trata de un equipamiento municipal situado en un predio de la localidad de José Mármol, sobre las calles Molina Oeste y Molina Este, esquina Bynnon. La superficie a construir es de 240 m2 cubiertos. Platea de fundación elevada 0,50 mts del nivel de cordón. Estructura de hormigón armado. El inmueble contará con SUM, recepción, sector de Cajas, áreas de Espera y Atención al Público, sala de Reunión, tres oficinas, Pañol, Cocina y Sanitarios. Veredas exteriores, rampas de acceso, césped en el perímetro exterior, iluminación LED y mobiliario urbano. La obra se complementa con la pavimentación de la calle Molina Este. Delegación Municipal Ministro Rivadavia El nuevo edificio estará ubicado en un predio de Ministro Rivadavia, sobre las calles Acosta y P.M. de Muesca. La superficie a construir es de 240 m2 cubiertos. Platea de fundación elevada 0,50 mts del nivel de cordón. Estructura de hormigón armado. El espacio contará con sector de recepción y de Cajas, áreas de Espera y de Atención al Público, sala de Reunión, tres oficinas, Cocina y Sanitarios. Veredas exteriores, rampas de acceso, césped en el perímetro exterior, iluminación LED y mobiliario urbano. Se realizará además el reacondicionamiento de galpón existente, transformado en SUM y Pañol con Sanitarios y Cocina para los trabajadores de las cuadrillas municipales de desmalezado y limpieza de áreas públicas. Cabe señalar, que la obra se realizará respetando el patrimonio arbóreo del lugar. Delegación Municipal Rafael Calzada Enmarcado dentro de una estrategia comunal de recuperación y descentralización territorial y sectores vecinales, este proyecto es un equipamiento municipal ubicado en un predio cercano a la estación de ferrocarril de Rafael Calzada, sobre la calle Gral. Martín Miguel de Güemes. La superficie a construir es de 240 m2 cubiertos. Platea de fundación elevada 0,50 mts del nivel de cordón. Estructura de hormigón armado. Contará con SUM, Recepción, sector Cajas, área de Espera, área de Atención al Público, sala de Reunión, tres oficinas, Pañol, Cocina, Sanitarios. Además tendrá una plaza de acceso y un sendero permeable (Garden Block) que vinculará el puente peatonal del FFCC con la intersección de las calles Cervantes y Martín M. de Güemes, ambos espacios públicos contarán con luminaria LED, mobiliario urbano, forestación y parquización. También se renovarán las veredas perimetrales y se incorporará una dársena vehicular.

