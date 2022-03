Seis detenidos acusados de violar en grupo a una joven dentro de un auto en Palermo

Seis jóvenes de entre 20 y 24 años fueron detenidos acusados de abusar sexualmente en grupo de una joven en el interior de un auto en el barrio porteño de Palermo, donde además secuestraron marihuana y pastillas de LSD, informaron este lunes fuentes policiales. El caso de abuso grupal fue descubierto por un vecino que, al notar la actitud sospechosa de los imputados, alertó a los policías que llegaron a los pocos minutos y rescataron a la víctima, quien se hallaba en estado de somnoliencia y fue trasladada a un centro asistencial de la zona. Según las fuentes, todo comenzó por la tarde, en la calle Serrano al 1300, pleno Palermo Soho, cuando seis jóvenes se hallaban en un auto Volskwagen Gol estacionado junto a la vereda. Un vecino que notó algo sospechoso, alertó al 911 y de inmediato se le dio intervención a efectivos de la comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad, quienes se trasladaron al lugar. A los seis detenidos les secuestraron marihuana y pastillas de LSD En ese momento, según las fuentes, fuera del auto se hallaban dos jóvenes actuando como “campana” y dentro del vehículo otros cuatro que estaban sometiendo a una chica de 20 años. Ante la llegada de los policías, la víctima logró contarles que estaba siendo abusada sexualmente, por lo que se activó de inmediato el protocolo de asistencia y la trasladaron al Hospital Rivadavia, donde fue atendida por médicos. Los voceros explicaron que la joven estuvo acompañada por psicólogos y bajo asistencia de expertos de la Oficina de Violencia Sexual. “Se encuentra en buen estado de salud y está junto a sus familiares”, dijo a Télam una fuente de la investigación. Según informaron las fuentes a Télam, los policías detuvieron de inmediato a los seis sospechosos, de entre 20 y 24 años, quienes no tienen antecedentes penales y fueron llevados a la comisaría 14A de la Policía de la Ciudad. Los detenidos quedaron acusados del delito de “abuso sexual”, a disposición del Juzgado Criminal y Correccional 21, a cargo de Marcos Fernández, quien probablemente los indague mañana a partir de la mañana. Los policías hallaron dentro del vehículo cuatro envoltorios con picadura de marihuana (11,8 gramos), dosis de LSD y siete teléfonos celulares, que serán peritados. El juez ordenó una serie de peritajes en busca de cámaras de seguridad que pudieran haber captado la llegada de los sospechosos al lugar.

