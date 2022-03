ONU: Guterres pidió que Rusia cese operaciones militares en Ucrania: “Esto debe detenerse ahora”

“La lucha en Ucrania debe parar. Se extiende por todo el país, desde el aire, tierra y mar. Esto debe detenerse ahora”, rogó Guterres en una sesión especial de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Ucrania. “Ya es suficiente. Los soldados necesitan regresar a sus cuarteles. Los líderes necesitan avanzar hacia la paz. Los civiles deben ser protegidos. El derecho internacional humanitario y de derechos humanos debe ser respetado. La soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania, dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, deben ser respetadas“, afirmó. “Estamos ante una tragedia para Ucrania, pero también ante una gran crisis regional con potenciales implicaciones desastrosas para todos”, advirtió. “Ayer, las fuerzas nucleares rusas fueron puestas en máxima alerta. Este es un acontecimiento escalofriante. La simple idea de un conflicto nuclear es sencillamente inconcebible. Nada puede justificar el uso de armas nucleares”. Según el titular de la ONU, la única solución real es la paz. “Las armas están hablando ahora, pero la vía del diálogo siempre debe permanecer abierta. Nunca es demasiado tarde para entablar negociaciones de buena fe y abordar todos los asuntos de forma pacífica”. Guterres expresó la esperanza de que las conversaciones directas ahora en curso entre las delegaciones ucraniana y rusa produzcan no sólo un cese inmediato de los enfrentamientos, sino que también generen un camino hacia una solución diplomática. “Doy la bienvenida y aliento todos los esfuerzos pacíficos para acabar con el derramamiento de sangre y detener este conflicto. Doy las gracias a los países que han ofrecido albergar y facilitar las negociaciones. La Organización de las Naciones Unidas está lista para apoyar estos esfuerzos“, sostuvo. “La guerra no es la respuesta. Es muerte, sufrimiento humano, destrucción sin sentido y una inmensa distracción en relación con los desafíos reales que enfrenta la humanidad”, concluyó.

