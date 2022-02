A un año de la primera vacuna contra el Covid en Brown, el municipio destacó el enorme trabajo realizado en los centros de vacunación

El Municipio de Almirante Brown cumplió en las últimas horas un año de la primera persona vacunada contra el Covid-19 en un vacunatorio del distrito y destacó el enorme trabajo realizado en todos los vacunatorios fijos e itinerantes desplegados en todas sus localidades. El intendente interino Juan Fabiani remarcó, en este sentido, que “en este día tan importante “enviamos un inmenso abrazo a todo el personal de salud y a nuestro equipo, que con un inmenso trabajo mancomunado le dieron batalla a la pandemia para cuidar a nuestros vecinos y vecinas”. En esa línea se expresó también el diputado bonaerense Mariano Cascallares, quien remarcó que “a un año de la primera vacuna aplicada en un vacunatorio de nuestro distrito queremos felicitar y saludar a todo el equipo que puso y pone el cuerpo en la pandemia”, al tiempo que destacó el trabajo realizado con el gobierno Nacional y Provincial. Cabe destacar que actualmente el Municipio de Almirante Brown continúa con los trabajos en los vacunatorios fijos e itinerantes inmunizando con la primera y segunda dosis a niños y niñas a partir de los 3 años, así como también adultos, sin turno previo; mientras que la tercera dosis de refuerzo ya es libre para mayores de treinta años. Los y las protagonistas Luego de un año de intenso trabajo por parte de todo el equipo que trabaja en los centros de vacunación, algunos de sus protagonistas expresaron su emoción y felicidad, destacando la labor de trabajador@s, vacunador@s, enfermer@s, coordinador@s y personal de seguridad. Una de ellas fue Romina Ibarra, quien fue coordinadora del centro de vacunación ubicado en la Escuela N°18 de San José, el primero junto al Nacional de Adrogué en abrir sus puertas a los vecinos y vecinas de Almirante Brown. “Hoy es una fecha especial porque nos recuerda esta lucha tan importante que articulamos Nación, Provincia y el Municipio. Una tarea que con mucho esfuerzo nos trajo hasta acá, donde estamos volviendo de a poco a la presencialidad y a tener una vida como la que teníamos”, sostuvo Ibarra, quien también estuvo a cargo de la posta de vacunación de la Sociedad de Fomento San José y la Sociedad de Fomento Carlos Murphy de Rafael Calzada. Expresó, en este sentido, que “nunca me voy a olvidar de esos primeros días en los que vacunamos a los adultos mayores, que venían con muchísima emoción”. “Ellos al comienzo eran el grupo más vulnerable y sin dudas fue el comienzo de todo este proceso tan importante como país”, añadió. También manifestó algo similar Víctor Capparelli, quien fue coordinador de la posta de vacunación en el Nacional de Adrogué y también de la Sociedad Italiana. “Estoy muy feliz de haber cumplido un año de este trabajo, que sin dudas fue todo un desafío y una enorme responsabilidad porque cuando comenzamos no había precedentes sobre cómo organizarse y con mucho amor lo sacamos adelante”, apuntó. Remarcó que “el compromiso de Nación, Provincia y el Municipio fue trascendental porque siempre estuvieron al pie del cañón en absolutamente todo”. “Creo que las personas pasamos por la vida cumpliendo un rol y cualquiera sea el que nos toque, debemos hacerlo con profundo amor y responsabilidad”, agregó. Otra de las coordinadoras locales en expresarse fue Marilina Russo, quien está a cargo de la posta ubicada en la Sociedad de Fomento Murphy, de Rafael Calzada. “Estamos muy contentos y orgullosos por este enorme trabajo realizado en Almirante Brown. Hace dos años que empezó la pandemia y como país avanzamos a pasos agigantados, al punto que ya se está vacunando a chicos muy pequeños”. Subrayó, en esa línea, el “enorme trabajo humano y el compañerismo en los centros de vacunación por parte de todos sus integrantes que cada día laburan incansablemente por el otro”. Finalmente, la vacunadora Cecilia de la Sociedad Italiana de Adrogué expresó su “orgullo y alegría por el trabajo realizado y agradeció inmensamente a todas las personas que desde su lugar pusieron un granito de arena para avanzar con la vacunación, en todos los centros de vacunación fijos y también itinerantes.

Both comments and pings are currently closed.