Abrio la inscripcion para los cursos intensivo de verano de idiomas en la UNAB

Hasta el 21 de febrero, inclusive, se encuentra abierta la inscripción para estudiar Inglés y Portugués en el Laboratorio de idiomas de la Universidad Nacional Guillermo Brown. La inscripción se puede realizar a través de la web: www.unab.edu.ar/idiomas Los cursos son arancelados y abiertos a toda la comunidad, teniendo en cuenta que las y los estudiantes de la UNaB cuentan con beneficios especiales. Comienzan el próximo lunes 21 de febrero y se extenderán hasta el 1° de abril, las clases se dictan en formato virtual, con una planificación semanal que integra actividades sincrónicas y asincrónicas. Con respecto a esto se expresó el diputado bonaerense Mariano Cascallares “Estamos orgullosos de nuestra universidad que sigue sumando alumnos y propuestas académicas para nuestro distrito y para la región. Junto a Juan Fabiani y el trabajo articulado con Nación, continuamos trabajando en este hecho histórico que es la UNaB”. Destacamos que esta universidad es una institución que proporciona saberes académicos y además cumple en acercar propuestas idiomáticas para agregar valor a su oferta educativa, sumando esfuerzos para estar al alcance de todas y todos para aprovecharlas. Los cursos se pueden abonar a través de los siguientes medios: Mercado Pago (con la posibilidad de hacerlo hasta en 6 cuotas), Pago mis Cuentas, Transferencia bancaria y pago en cajeros automáticos. Para más información, facilitamos los enlaces de acceso a las redes sociales de la institución: INSTAGRAM https://bit.ly/3JgPGh8 FACEBOOK https://bit.ly/3gAxfYD TWITTER https://bit.ly/34xZncb

Both comments and pings are currently closed.