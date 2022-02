Fabiani recorrió la obra de pavimentacion en la calle Tripodi de Claypole

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrió los avances de la obra de pavimentación de la calle Concejal Tripodi en el barrio San Luis, de Claypole, que permitirá una mejor conexión y vinculación en toda la zona. La visita se realizó en el cruce de Tripodi y Aristóbulo del Valle, donde se lleva adelante la pavimentación de cinco cuadras, desde Alsina hasta 2 de Abril, logrando principalmente un mejor acceso a la Escuela Primaria N°42 y la Escuela Secundaria N°29. “Estamos muy contentos de visitar una nueva obra de pavimentación, esta vez en Claypole. Desde 2015 cuando comenzó Mariano (Cascallares) con la gestión teníamos como una de las principales prioridades mejorar los accesos y la conectividad en todos los barrios de Almirante Brown. Por eso estamos avanzando constantemente con estos trabajos en arterias aledañas a Ruta 4, Humberto Primo, 2 de Abril, Alsina y San Martín, entre otras”, sostuvo Fabiani. En este sentido, indicó que “esta primera etapa consta de cinco cuadras pero que ya se prevé una segunda, en la que se extenderá el asfalto hasta Humberto Primo, pasando por la plaza ubicada en el cruce de Uruguay y Joaquín V. González”. “Esto se suma además a las obras que ya concretamos en Cavour y Marconi, también en Claypole”, añadió. Durante la recorrida, Fabiani dialogó también con los vecinos y vecinas que expresaron su satisfacción por la llegada de la obra, entre ellos Néstor, quien vive en el barrio desde hace más de 40 años. “La verdad que no pensé estar vivo para ver esta calle asfaltada, es una alegría muy grande. Cuando llovía se inundaba y las ambulancias no podían entrar. Esto nos cambia la vida”, remarcó. Esta mejora en la calle Tripodi, que incluirá también veredas en algunas intersecciones, se realiza en el marco de un plan integral de pavimentación en calles aledañas a arterias importantes, avenidas y rutas del distrito, entre ellas Ruta 4, Humberto Primo, Alsina, 2 de Abril y San Martín, todo con el objetivo de potenciar la vinculación y transitabilidad en los barrios.

