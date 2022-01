El Gobierno oficializó la lista de los 1.321 productos incluidos en el Programa Precios Cuidados

La Secretaría de Comercio Interior difundió una lista que incluye 1.321 productos que integrarán el Programa de Precios Cuidados, y que estará vigente hasta el próximo 7 de abril, según se informó oficialmente. El Gobierno Nacional oficializó esta noche una lista que incluyen 1.321 productos que integrarán el Programa de Precios Cuidados, y que estará vigente hasta el próximo 7 de abril, según se informó oficialmente. De esta manera, se oficializó el acuerdo con más de 100 empresas productoras de bienes de consumo masivo para que 1.321 productos integren, la nueva lista del programa Precios Cuidados, que en 2022 se renueva con más del doble de artículos que en la versión anterior. El programa Precios Cuidados tiene como principal objetivo brindar una señal y referencia de precios en góndola y permitir que las y los consumidores accedan a una gran cantidad de marcas y presentaciones de los bienes más representativos del consumo cotidiano. El programa de estabilización de precios tiene vigencia anual con revisión trimestral. Esta primera etapa contempla una pauta de 2% mensual promedio para todos los productos y estará vigente hasta el próximo 7 de abril. Desde el inicio de esta semana, las compañías que forman parte de la nueva etapa del programa comenzaron a firmar un Acta Acuerdo a través de la cual se formaliza su participación en el mismo. Con una amplia variedad de productos continúa posicionándose como un programa estructural, integral y relevante. Más Precios Cuidados VER VIDEO En un comunicado, el Gobierno destacó que “si bien el acuerdo ya está vigente, la actual gestión de la Secretaría de Comercio Interior entiende que es importante que las empresas que deciden formar parte del programa, también lo expresen a través de este instrumento, lo que le da mayor certidumbre y trazabilidad a esta política pública. Tras un periodo de diálogo y negociación entre el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y su equipo con las empresas, que comenzó formalmente el 13 de diciembre, se logró consensuar una canasta amplia y variada, con productos de calidad que representan el consumo promedio de las y los argentinos. En el marco de ese proceso, a principios de enero, se llevó adelante una reunión con representantes de las principales compañías productoras de bienes de consumo masivo de la que, además de Feletti, participaron el ministro de Economía, Martín Guzmán, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Kulfas, afirmó que la nueva etapa del programa Precios Cuidados busca brindar una canasta de referencia, con el objetivo de que “el salario le gane a la inflación”. “Un gran desafío es que el salario le gane a la inflación, hemos tenido un 2021 muy complicado en inflación a nivel internacional, por eso estamos trabajando en el esquema de 1.300 productos acordados buscando dar una canasta de referencia para poder lograr una reducción de la inflación”, señaló Kulfas. “Desde que llegamos al gobierno, en un escenario muy adverso, hemos logrado mantener e incluso mejorar el salario real”, enfatizó. El parte oficial remarcó que “de este modo, en 2022 +Precios Cuidados duplica la cantidad de productos acordados que integraban la canasta anterior”. La nueva lista incluye artículos de almacén, limpieza, librería, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, mascotas, frescos (lácteos, fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas, entre otros. De la renovada lista se destaca una amplia gama de productos esenciales para las compras y los consumos de todos los días como 45 variedades de leches (larga vida, infantiles, saborizadas, fluidas y en polvo), 22 presentaciones de yerbas, 6 panificados de molde, 24 tipos y tamaños de pañales descartables y 33 variedades de paquetes de pasta seca, entre otros artículos de primera necesidad. Los productos de Precios Cuidados se comercializan en todo el país, en las principales cadenas de supermercados minoristas y mayoristas. El listado completo Accedé al listado de tu provincia desde este link. Estos son algunos de los productos incluidos en el nuevo programa de Precios Cuidados: Aceite Mezcla Lira 900 Ml $352,88 Acondicionador Algabo Eco-Pack DETOX 930 $159,00 Agua de Mesa Sin Gas Villa del Sur 1.65 lt $ 82,68 Agua Saborizada Sin Gas Sierra De Los Padres 1,5lt $ 92,10 Alcohol Etílico al 70% Bialcohol 1 Lt $ 265,47 Alfajor Chocolate Jorgito 6 un $ 173,34 Alimento para Gatitos Cat Chow 500 Gr $ 215,23 Alimento para Perros Carne Tiernitos 1.5 kg $ 228,60 Antitranspirante Rexona Men Hombre 180g $ 204,94 Aperitivo Amargo Serrano Tres Torres 1.5 lt $ 85,05 Arroz Gallo Oro 1 Kg $ 159,11 Atún Desmenuzado en Aceite Gomes da Costa 170gr $ 135,00 Azúcar Arcor 1 kg $ 63,99 Bizcochitos Light 9 de Oro 170 Gr $ 69,56 Boldo Morenita 20 Un $ 105,50 Broches de Plástico Iberia 12 Un $ 166,50 Cacao en Polvo Arcor 180 gr $ 52,74 Café Instantáneo Selección Arlistan 170 Gr $ 385,24 Caldo Verdura Maggi 12 un $ 70,48 Canale Spaguetti x 500 grs $ 47,50 Cartuchos Mach 3 Turbo Gillette 2 un $ 494,79 CD Kolynos Frescura 123 70g $ 103,82 Cerealitas Clásica 200 grms $ 86,59 Cerveza Rubia Retornable Isenbeck 1 lt $ 120,40 COCA-COLA SABOR ORIGINAL PET 1.5L $ 119,20 Conserva de Tomate Pelado Entero NOEL 400 gr $ 77,59 Crema de Leche Clásica La Suipachense 180 gr $ 89,04 CREMA DENTAL ODOL DOBLE PROT 70G $ 89,47 Desodorante en Aerosol PATRICHS DEO 150 ml $ 191,59 Dulce de Batata ALCO estuche x 500 gr. $ 108,03 Dulce de Leche Clásico La Serenísima 400 Gr $ 149,45 Favorita Codito Hierro 15x500g $ 60,00 Favorita Dedalito Hierro 15x500g $ 60,00 Fideos Mostachol Rayado Marolio 500gr $ 60,90 Fideos Spaghetti Sémola Trigo Candeal Morixe 500gr $ 71,24 Galletitas de Agua De Agua CRIOLLITAS 100 gr $ 40,49 Galletitas Dulces Rellenas RUMBA 112 gr $ 56,02 Gaseosa Cola Pepsi 1.5 lt $ 135,00 Gaseosa Cola Sin Azúcar Cunnington 1.5 lt $ 78,65 GIRASOL 1,5 lts Cada Dia $· 198,95 Hamburguesa Clásica Swift 12un $ 914,36 Harina 000 con Vitamina B6 y B12 Blancaflor 1 Kg $ 62,50 Harina 0000 Cañuelas 1 Kg $ 92,00 Hojas Cuadriculadas N°2 Gloria $ 121,70 Hojas Rayadas N°2 Gloria $ 121,70 Jabón De Tocador Pureza Cremosa X3 Limol 270gr $ 80,98 Jabón en polvo ALA MATIC DESINFECTANTE 800 gr $ 170,86 Jabón en Polvo Baja Espuma Color Drive 800 Gr $ 164,26 Lavandina Tradicional Concentrada Ayudín 1lt $ 53,95 Lavavajilla ALA DERMATOLOGICO 750 ml $ 165,26 Leche Armonía Parcial Descremada 2% Sachet 1 L $ 61,16 Leche Descremada Uat La Serenisima 1 Lt $ 78,18 Leche en Polvo Fortificada La Serenísima 400 Gr $ 340,72 Limpiador De Piso Lavanda Ecovita 900ml $ 70,80 Limpiador De Piso Lavanda Procenex 900ml $ 109,98 Manteca La Serenísima 200 Gr $ 116,58 Manteca Untable a base de Crema Armonía 200 Gr $ 184,00 Mate Cocido Saquitos Nobleza Gaucha 25un $ 74,20 Mate Cocido Saquitos Playadito 25un $ 74,78 Mermelada Durazno Emeth 420 gr $ 81,25 MEZCLA 1,5 lts Cocinero $ 217,03 MEZCLA 1,5 lts Indigo $ 195,32 Nobleza Gaucha Suave x1kg SIN TACC $ 380,00 Pan Integral c/Salvado Cormillot 630Gr $ 279,49 Pan Lactal Rodajas Finas Fargo 560gr $ 240,57 Pañal Talle M Supreme Care Huggies 22 Un $ 1223,00 Pañales Descartables Talle M Pampers 26 un $ 444,03 Papel Higiénico Doble Campanita Pack 4 Un 80 Mt $200,00 Polenta Instantánea PRESTO PRONTA 500 gr $ 82,05 Preservativos Clásicos Tulipán 3 Un $ 138,33 Protectores Diarios Anatómico sin Deo Doncella 20 un $ 59,30 Puré de Tomate Noel 520 gr $ 60,84 Queso Crema Formato Familiar Garcia 290 gr $ 170,00 Queso Cremoso Supercrem 1kg $ 560,74 Rebozador Molto 500 Gr $ 85,00 Repelente Líquido En Spray Vais 200ml $ 131,55 Sal Fina en Estuche Dos Anclas 500 Gr $ 69,12 Salchichas Fun 190 Gr Patyviena 6un $ 100,49 Shampoo Brillo Ceramidas Suave 930 ml $ 178,27 Suavizante COMFORT REGULAR CLASSIC $ 193,83 Tampones Mini O.B. 8 Un $ 193,05 Tapas de Empanadas Criollas Signo de Oro 300 gr $ 70,20 Tapas Pascualina Criolla La Salteña 2 Un 400 Gr $ 93,14 Té Común Big Ben 25 un $ 50,93 Té Común La Morenita 50 un $ 87,45 Tostada De Arroz Con Sal Tía Maruca 120gr $ 74,30 Vinagre De Vino Blanco Menoyo 500cc $ 73,88 Vino Blanco Toro 1 Lt $ 155,03 Vino Tinto Resero 1 Lt $ 181,00 Yerba Mate Especial Suave Rosamonte 500 Gr $ 237,76 Yogur Bebible Sachet Sabor Frutilla García 900 ml $ 90,59

