El municipio de Almirante Brown suma más vacunatorios itinerantes

Avanza a todo ritmo la vacunación contra el Covid- 19 en los vacunatorios itinerantes que instala el Municipio de Almirante Brown para facilitar el acceso y agilizar el proceso de inmunización. En ese marco, hoy martes 11 y el jueves 13 de enero cientos de vecinas y vecinos del distrito podrán vacunarse en la posta ubicada en el Boulevard Shopping. En el lugar, ubicado en Hipólito Yrigoyen 13.298, se aplicarán primeras y segundas dosis para niños (a partir de los tres años de edad) y para adultos en forma libre. La jornada se extenderá de 14 a 18 horas El intendente interino del Municipio, Juan Fabiani, acompañado por el secretario de Salud, Walter Gómez, visitó dicho centro -que presta sus instalaciones para la vacunación- en los últimos operativos y compartió con los vecinos la alegría y compromiso de vacunarse, en el marco de la campaña Buenos Aires Vacunate que avanza con la articulación de la Provincia y el Municipio. El subsecretario de Planificación, Promoción y Prevención de Salud, Leandro Degese, quien también formó parte de la jornada, señaló que la Comuna continúa promoviendo la instalación de vacunatorios itinerantes con el fin de acercarle un mejor servicio a la comunidad, una acción que se repetirá durante todo el verano para vacunar a niños y adultos que no lo hicieron o para completar el esquema de vacunación, ya que “la vacuna es lo único que nos va a ayudar a detener el Covid”. En paralelo, Mariano Cascallares destacó que “en la provincia de Buenos Aires y en Almirante Brown hay vacuna libre para primer y segunda dosis y tercera dosis libre para las vecinas y los vecinos mayores de 60 años”. En este sentido, el funcionario municipal remarcó que sólo en las postas instaladas en las escuelas fueron inmunizados, en los últimos meses del año, “más de 13 mil niños”. Cabe recordar que en Almirante Brown continúan funcionando ocho vacunatorios fijos o permanentes en Don Orione, Burzaco, Malvinas Argentinas, Adrogué, Longchamps, Rafael Calzada y San Francisco Solano.

