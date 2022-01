Apagón en el AMBA: el ENRE informó detalles de los cortes de luz que afectaron a 700 mil familias

Un extendido corte de energía afecta unos 700.000 usuarios de la zona norte del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), falla originada por el alto consumo y la demanda de electricidad por las altas temperaturas que afectan a todo el país. “Se estima que unos 700.000 usuarios y usuarias se encuentran afectados por el evento”, informó el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) a través de un comunicado. El organismo confirmó que a las 13:14 se produjo “el desenganche de la Línea 46 de Alta Tensión que vincula la Estación Transformadora Morón con la Estación Transformadora de Malaver”. De esta manera –indicó- una subfrecuencia en el sistema que desencadenó el desenganche de las máquinas de Central Puerto NPUETV06, PNUETV09 y CEPUTG12 con 235/235/210 MW”. Comunicado del ENRE ante el apagon del 11 de enero de 2021 by Diario 26 on Scribd Asimismo, el ENRE comunicó que a las 13:28 se produjo el desenganche de la Línea 48 de alta tensión, vincula las mismas Estaciones Transformadoras que la LAT46 manteniendo la subfrecuencia en el sistema y produciendo el desenganche de las máquinas de Central Puerto Número CEPUTG11/TV10 con 210/90 MW. Según un informe preliminar, la causa es originada por una falla en las líneas de Alta Tensión en la zona de Costa esperanza de la zona de San Martín. “En estos momentos Central Puerto está haciendo las tareas de arranque de la CEPUTG12, a los fines de iniciar la normalización del suministro”, señaló el Enre.

